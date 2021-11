La serie Doc, la historia de un doctor que recupera la memoria después de 12 años

Un accidente de tránsito que sufrió en 2013, marcó un antes y un después en la vida del doctor Pierdante Piccioni, pues el impacto en su cabeza fue tan fuerte que borró de su memoria sus recuerdos de los últimos 12 años, obligándolo a volver a aprender medicina casi desde cero, y enfrentarse a un mundo muy diferente al que se imaginaba.

Su historia fue plasmada en la serie Doc, protagonizada por el actor italiano Luca Argentero, con quien el médico trabajó de la mano para preparar el papel, y asegurarse que se abordara el tema con el respeto que merece.

“Él es uno de los actores más importantes, fue muy extraño porque era alguien como yo, pero sin ser yo exactamente. Lo más importante en la historia es el golpe tremendo de la pérdida de memoria de los últimos 12 años, están representados muy bien”.

Aunque los sucesos de la ficción no son cien por ciento apegados a lo que le sucedió en la vida real, asegura que sí lo es el dolor y la sorpresa que muestra el personaje al percatarse de lo sucedido, y ver a sus familiares y amigos con más edad a cómo los recordaba.

Para él lo más difícil emocionalmente fue ver a su esposa y a sus hijos, pero señaló que en lugar de concentrarse en tratar de recordar el pasado, prefirió enfocarse en su futuro y reconstruir su vida.

Sin embargo, reconoce que nada se compara al reto que enfrentó para habituarse a un mundo dominado por la tecnología, y cuya sociedad ha sufrido severos cambios.

“En 2001 (año en que creía que estaba) no había teléfonos celulares, ni instagram, no había WhatsApp, tampoco existía la posibilidad de conectarte con la gente en pocos segundos. Fue muy extraño y difícil de entender todos los cambios que habían salido en estos 12 años”.

Pierdante continuó: “Me fui cuando había un papa y regresé con dos, eso fue algo muy extraño. Una de las primeras fotografías que mis amigos me enseñaron eran de un hombre de color, y a manera de broma me preguntaron quién era, y les dije que por supuesto era un jugador de la NBA. Resultó ser el presidente Obama, claro que en 2001 no era posible que las personas de color fueran mandatarios de los Estados Unidos”.

