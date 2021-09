Los Rolling Stones homenajean a Charlie Watts en video de Living in the Heart of Love

Los Rolling Stones, rinden tributo a su excompañero Charlie Watts en el video de la canción Living in the heart of love, cuyo tráiler se dio a conocer ayer, y en el que aparece escrita en el cielo la frase Mi querido Charlie (Charlie is my darling).



Esta canción inédita que se dio a conocer el pasado agosto estará incluida como novedad en la reedición del álbum Tatto you, que se lanzará el 22 de octubre con motivo del cuarenta aniversario del mítico disco.

En el tráiler, de 25 segundos y que se ha publicado este martes, se ven imágenes antiguas de conciertos de la banda británica, con algunos primeros planos del batería fallecido el 24 de agosto pasado, intercaladas con planos de una discoteca en la que dos chicas se conocen mientras bailan este nuevo tema.



En el último plano se ve a las jóvenes besándose en una azotea de París con una imagen de fondo de la iglesia del Sagrado Corazón, mientras aparece en el cielo la frase manuscrita Charlie is my darling.



Watts, unido a las "satánicas majestades" desde 1963, murió el pasado 24 de agosto a los 80 años. Callado, amable y amante de los trajes a medida, Watts deja un gran vacío en la banda.

Lanzado el 24 de agosto de 1981, Tattoo you incluye clásicos atemporales como Hang Fire, Waiting on a friend (con la participación del saxofonista jazz Sonny Rollins) y el tema que abre el disco, uno de los sellos del grupo desde entonces, Start me up.



La reedición incluye el recopilatorio del álbum Lost & Found: Rarities con nueve temas del periodo en que se grabó el álbum, entre ellos Living in the heart of love, quintaesencia del rock de los Stones, con la banda en un momento álgido, mejorada con guitarras urgentes y preciosos remates de piano", según un comunicado de Universal.