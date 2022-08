Las mujeres heroínas abren un debate en la sociedad: protagonista de She Hulk

Tatiana Maslany considera que las mujeres heroínas abren un debate en la sociedad, por lo que se siente muy orgullosa de protagonizar la serie She Hulk: Defensora de héroes, donde da vida a una mujer quien adquiere habilidades sobrehumanas tras un accidente.

“Siento curiosidad por el tipo de conversación que la gente tendrá sobre este show, dependiendo de quién sea. Porque la gente tiende a tener una respuesta muy visceral a una mujer protagonista de historias de superhéroes, y ya lo hemos visto en redes sociales”, comentó la actriz en conferencia de prensa.

“Me resulta interesante que exista esta respuesta, me da curiosidad la pregunta de por qué sucede esto. Todos los sentimientos que despierta un show como éste, emoción, risa o lo que sea, hay mucho más que reta a la gente si está una mujer al frente”, agregó.

La serie sigue los pasos de Jennifer Walters, una abogada especializada en casos legales relacionados con lo sobrehumano, quien se ve obligada a combinar su vida profesional y personal, con sus deberes como superheroína, luego de que accidentalmente su sangre se mezcla con la de su primo, Bruce Banner (Hulk, interpretado por Mark Ruffalo).

El guión mezcla la acción con la comedia, y algunas escenas donde la protagonista incluso intercambia diálogos con los espectadores. Al respecto la guionista principal, Jessica Gao, señaló que desde el principio fue su intención combinar todos estos elementos, pero a la vez crear un producto digno del universo Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

“Buscábamos un balance entre honrar la comedia que estaba en el guion, y la que aportaban los actores. Pero también queríamos algo que encajara en el MCU visualmente, y se sintiera cinematográfico”, detalló.

Una de las escenas de la serie donde la escritora resalta la sororidad, que además diseñó recordando el apoyo que recibió por parte de una colega durante una entrega de los Premios Emmy, es cuando Jennifer llega al baño de un bar, tras haberse transformado en She Hulk por primera vez y recibe ayuda de las mujeres que se encontraban ahí, quienes pese a no conocerla, corren a su auxilio al ver lo alterada que se encuentra.

Jessica confesó que “varias veces la puse en el bloque de escenas a eliminar, porque muchas personas no la entendían, pero para mí era la más importante del primer episodio, porque verdaderamente el baño de mujeres, en cualquier antro, bar o strip club, no importa, cualquier sanitario de mujeres representa el ambiente más seguro”.

Finalmente, la directora Kat Coiro (quien estuvo a cargo de los episodios del 1 al 4, y del 8 y 9), externó su deseo de que esta historia sea un escape divertido y entretenido para el público, pero a la vez los lleve a una reflexión.

“Espero que después de verla digan ‘Dios mío, esto me hizo pensar en cosas que no había pensado antes y me hizo ver las cosas desde otro lente’”, señaló, en relación al papel femenino que están tomando las historias del MCU.

She-Hulk fue creada por Stan Lee y John Buscema en 1979 y se está considerada como la última gran creación de Stan Lee durante las décadas de 1960 y 1970.

El número 1 de Savage She-Hulk, se publicó en febrero de 1980, cuando llamó la atención porque su principal atractivo fue que, a diferencia de su primo Bruce Banner, conservaba su intelecto, brillantez y sentido del humor en su transformación, lo que la convirtió en un icono feminista que inspiraba desde las páginas a sus lectoras.

She Hulk: Defensora de héroes se estrena este jueves 18 de agosto, con un episodio nuevo cada semana, en la plataforma Disney Plus.