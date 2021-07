[En video] Winder presenta "Valió la pena"

El 30 de julio se presentará en San Luis Potosí, en Stadium av chapultepec #630

"Valió la pena", se desprende de su álbum homónimo integrando varios sencillos estrenados previamente y nuevos temas

Su nueva producción será el sexto álbum de estudio que presenta como solista

La protagonista de la historia es la modelo y conductora Michelle Domínguez, Miss Earth en 2018 originaria de Quintana Roo.

Winder nos presenta su nuevo sencillo titulado “Valió la Pena”; una canción con la cual resume su trayectoria, desde sus inicios en la música hasta el día de hoy, un tema que sin duda alguna representa una etapa de madurez personal y profesional, así como una evolución musical.

Valió la pena no es una canción que nació de un día para otro, Valió la pena nació a raíz de los años, desveladas, las caídas, las derrotas, los triunfos y los logros, "la gente que me ha apoyado y la gente que me ha dado la espalda. Es la suma de todo en mi carrera para el día de hoy compartirla desde el fondo de mi corazón y hoy poder decir que “Valió la pena”, comentó que el artista.

Valió la Pena es una mezcla de sonidos latinos acompañada de acordeón, el cual pondrá a bailar a mucha gente y a su vez reflexionar sobre nunca darse por vencidos ante las situaciones de la vida y seguir adelante para que llegue ese día en el que podamos estar seguros de que la espera y los sacrificios han valido la pena.

"Desde que la compuse sabía que era una canción que debía tener ritmos latinos, desde percusiones hasta el acordeón fue así que pensé en invitar a Jair Alcalá (Vocalista y acordeonista del Plan) para que le diera ese toque especial. No compongo todos los días, pero un día en el tráfico me llegó esa tonada y esa frase de decir “Valió la pena” y desde ese momento supe que tenía que llevar esa melodía al estudio para darle vida, con el tiempo todo se fue acomodando, viajando, conociendo gente y llego la idea de plasmar esta canción junto con un video en playa".

El tema cuenta con un video desde las paradisíacas playas de Cancún y un bello cenote en Tulum Quintana Roo. "Todo comenzó cuando conocí a Iván Luckie un artista de la fotografía y al ver su trabajo dentro de los cenotes, supe que tenía que hacer una sesión con él. Al hacer ese sueño realidad en las diferentes locaciones donde trabajamos desde ese momento se me vino a la mente la idea de hacer todo eso, pero plasmado en un video.

Y tenía que ser para mi canción consentida Valió la pena. Llevo casi 9 meses juntando las piezas de este rompecabezas para lograr llegar a esas mágicas locaciones con todo el staff de la productora, juntando talento lleno de corazón que pusieron todo su esfuerzo para sacar este video adelante".

"El destino me llevó a una entrevista con la talentosa Michelle Domínguez (modelo y conductora) desde Cancún hasta Monterrey vía remota fue como la conocí y el día en el que me puse junto a mi equipo a crear la historia de cómo sería el video para esta canción pensé en ella, la contactamos y sin dudarlo aceptó, Hicimos un gran equipo ella sumo también ideas y puso toda su buena vibra al proyecto, lo cual se ve reflejado en este increíble video".

