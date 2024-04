Cristo Fernández aprovecha entrenamiento en el deporte para enfrentarse a la actuación

QUINTANA ROO. Aunque Cristo Fernández dejó de practicar el deporte de manera profesional hace algún tiempo, aún mantiene ciertas conductas que lo han llevado a ser un mejor actor.

Su sueño era ser futbolista profesional, sin embargo, una lesión en la rodilla le impidió continuar con este anhelo. Pero, lejos de hundirse, Cristo se adentró a una profesión en la que, ahora, es futbolista, como tanto esperó, pero también puede ser un abogado, un maleante, un chef o ejercer cualquier otra profesión, gracias a que la actuación le está dando éxitos a nivel internacional.

“Hoy en día no es que no me vea como artista, me sigo viendo como deportista, como atleta, creo en la disciplina, constancia, trabajo duro, en hacer las cosas diario, y en ese sentido, así como hago ejercicio y me entreno, así veo esta profesión. Durante mucho tiempo fue sólo hacer un buen de cosas, pero eso me llevó de una cosa a otra cosa, me llevó a confiar en mí y como actor busqué prepararme como lo hace un deportista”, afirmó el actor de 33 años en entrevista con El Sol de México.

Gracias a esa dedicación, tenacidad y con mucho esfuerzo, Cristo Fernández destacó en la serie “Ted Lasso”, con su personaje “Dani Rojas”. Prestó voz a “Wheeljac”k en el filme “Transformes: El despertar de las bestias” y tuvo una breve participación en el mundo de los superhéroes con “Spider-Man: Sin camino a casa”.

Ahora, Cristo ya comparte créditos con artistas internacionales. Ejemplo de ello es su trabajo con Eva Longoria para su próximo filme “Alexander And The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip”, mismo que estrenará próximamente a través de la plataforma de Disney+.

“Es un proyecto muy bonito, ahí la hago de un chef que está en la frontera de México, Eva Longoria y su familia no saben que cruzaron la frontera y ahí tenemos una bonita convivencia, un bonito asado.

“La cinta habla de recordar las raíces mexicanas, recordar quién eres tú, de dónde vienes y conectar con esas raíces que a veces uno olvida”, expresó el actor, quien además participa en este filme junto a su amiga Mabel Cadena, actriz que destacó en la cinta “Pantera Negra: Wakanda por siempre”.

Para este año, el originario de Guadalajara, tiene distintos proyectos en el tintero. Uno de ellos es el filme “In flight”, un proyecto independiente rodado en Los Ángeles, que cuenta con la producción de Espectro MX Films, su empresa productora.

“Es un thriller psicológico, se trata de una chava que quiere darle un cambio a su vida y no se anima, pero de repente tiene un blackout y se desmaya, al despertar, está en un avión y tendrá que averiguar cómo llegó ahí.

“Mi personaje es alguien que la ve al principio, la conoce, platica con ella y deja una semilla para darle continuidad a la historia”, aseguró.

Por otro lado, uno de los géneros que más le interesa desarrollar es la comedia. El 2 de mayo se estrenará una nueva temporada de “Acapulco” en Apple TV+, donde comparte cámara con Eugenio Derbez y, en sus proyectos independientes también está “Sisters”, película que explora la comedia, con tintes melodramáticos.

“Me encantan las historias bilingües multiculturales, en este caso es una historia de Estados Unidos con México, me gustan las historias que se realizan combinando el norte con el sur, Guadalajara, con otros lados y conocer distintas culturas a través de la pantalla.

“En ‘Sisters’, son unas hermanas que se reúnen en Jalisco, en un pueblo llamado Tapalpa, se reencuentran y conectan, tiene sus lágrimas como buen drama, pero también sus risas y su comedia”, finalizó.

Cristo Fernández acudió como invitado a la entrega número 11 de los Premios Platino, mismos que se llevaron a cabo en Xcaret, en Quintana Roo.