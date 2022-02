Santa Fe Klan se entrega a su barrio ante miles de personas

“Este día es de Guanajuato” con esas palabras arrancó su presentación musical Ángel Jair Quezada Jasso, en la colonia Santa Fe de donde es originario y se ubica su tienda Santa Fe Klan 473 con venta de sus productos oficiales.

Acompañado de familiares, amigos fue como el artista dio inicio a uno de los eventos más esperados por sus seguidores, sobre todo para aquellos vecinos con los que por años convivio y hoy lo ven convertido en un artista.

Personas de todas las edades se dieron cita para conocer a Santa Fe Klan, quien en cada momento no dejó de agradecer a todos los que lo siguen y escuchan su música, ya que su crecimiento artístico lo debe a ellos, aseguró.

Fue una tarde calurosa, llena de emociones por sus fanáticos quienes pese a las inclemencias del tiempo aguardaron a las afueras de la casa del rapero en la espera de escucharlo cantar y saludarlos.

Fue pasadas las seis de la tarde cuando, el rapero enfundado en un pantalón de mezclilla en color blanco, y con un chaleco antibalístico en color negro dio muestra a sus fanáticos de parte de su repertorio musical.

Los asistentes corearon cada una de las melodías y con ello lo acompañó el balanceo de los cuerpos de los asistentes, para finalmente lanzar sus mejores pasos de baile al ritmo de la cumbia, hip-hop y rap.

Llegan con 24 horas de anticipación

Fue desde la noche previa (viernes) cuando fanáticos del rapero Guanajuatense, llegaron hasta el sitio con el propósito de ser de los primeros en conocer a su ídolo.

Silvia, originaria de Irapuato y madre de familia de tres menores de (11, 5 y 9) el viernes a las 10 de la noche lo que le permitió ser el número uno en la fila y junto a sus hijos lograron conocer a Ángel Jair Quezada.

Lupita viajó de la ciudad zapatera, salió de su hogar a las 5 de la mañana y pese a recientemente haber sufrido una fractura en uno de sus brazos y traerlo enyesado, no fue impedimento para viajar a Guanajuato.

E incluso personas de Guadalajara, Ciudad de México, Zacatecas, Coahuila, Durango, por mencionar algunas, hicieron fila en las inmediaciones de la Colonia Santa Fe, en algunos de los casos para adquirir el paquete cuyos costos oscilaron entre 2 mil y 3 mil pesos.

🎶Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me ha humillado,

Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas,

Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada…🎶#SantaFeKlan deleitó a su público con corridos y se prendió el cerro.



📹: Juan Contreras | El Sol de León pic.twitter.com/FHffz5F7vX — El Sol de León (@soldleon) February 27, 2022

Pasadas las 11 de la mañana, minutos antes de la inauguración se informó que los 200 paquetes autorizados de productos oficiales se habían agotado, por lo que fue al mediodía cuando arrancó la firma oficial por parte de Ángel Jair Quezada Jasso, quien minutos antes cortó el listón inaugural.

Se reactiva economía

El evento también logró una reactivación importante en la ciudad, toda vez que las reservas de hospedaje incrementaron durante la noche del viernes, al tratarse de personas que viajan de otras partes del país para el evento de Santa Fe Klan e incluso su estadía en algunos de los casos se alargó durante todo el fin de semana.

De igual forma, los comercios de la zona de la Plaza de Toros también se beneficiaron, al ser la venta de bebidas alcohólicas una de las más solicitadas en las misceláneas por los asistentes.

La renta de sanitarios con costos de siete y 10 pesos también fueron otros de los negocios que se aprovecharon, sin dejar de lado a aquellos dedicados a la venta de comida, la cual fue consumida por cada uno de los fanáticos del rapero guanajuatense.

24 horas, pinta capitalino mural de Santa Fe Klan

Manuel Antonio González Quintero, originario de Guanajuato capital logró en menos de 24 horas pintar un mural de Santa Fe Klan, con la intención de que fuera utilizado en la fachada de la tienda de Santa Fe Klan 473.

Y es que luego de que se conoció la noticia sobre que el vandalismo con pintura sobre el mural, el joven se dio a la tarea de realizar una recreación con la intención de que el evento programado, no se viera afectado.

Y aunque por fortuna, el mural quedo restaurado, la pintura del artista capitalino fue reconocida por el cantante, quien autografió el mural.

“Si no llueve nos amanecemos aquí en la Santa”: #SantaFeKlan



Ángel Quezada se mostró feliz de estar en su barrio.



📹: Juan Contreras | El Sol de León



➡ https://t.co/L6jDOWJAT5 pic.twitter.com/hSLRW79LjB — El Sol de León (@soldleon) February 27, 2022

Santa Fe Klan se suma con la causa

“Me puedes seguir en TikTok” preguntó Marco en forma nerviosa, uno de los menores de la fundación ´Súmate de Corazón´ que apoya a niños con cáncer, y quienes tuvieron la fortuna de ingresar a la que fuera casa de Santa Fe Klan para conocerlo en persona y tomarse la foto del recuerdo.

El joven rapero saludo a cada uno de los menores, al tiempo que se daba para conocerlos de manera breve, pues en el exterior le esperaban ansiosos los demás fanáticos, quienes pasadas de las 6 de la tarde pudieron escucharlo cantar.

Rosalinda Puga Rojas, enfermera de profesión en la Ciudad de México, quien lucha contra un tumor cancerígeno alojado en el cerebro, también fue recibida por el rapero, pero además el joven le regaló el paquete de souvenirs de un valor de 3 mil pesos, para que dichos productos puedan ser rifados y hacerse de dinero que le puedan ayudar a costear los gastos que le generan dicha enfermedad y que no cubre su seguro social.

“Va por linda” es el nombre de las redes sociales en las que la ciudadanía puede sumarse a los apoyos económicos para la señora Linda, quien se dijo confiada del “buen corazón” de Ángel para que le apoye en los gastos de su operación próxima.

#SantaFeKlan | 🎶Debo entender que no te volveré a ver

Olvidarme de ti, no voy a poder

Me pregunto ahora qué voy a hacer

Yo no lo puedo creer…🎶



📹: Juan Contreras | El Sol de León



➡ https://t.co/L6jDOWJAT5 pic.twitter.com/R49VXl8pOR — El Sol de León (@soldleon) February 27, 2022

Le componen corrido a Santa Fe Klan

Una reseña de la vida de Ángel Quezada quedó ya grabada por el señor Juan Antonio Barrera Alvarado, quien es vecino del callejón Los Angelitos, y que también se dio cita para mostrarle el corrido al joven capitalino.

“De joven era muy inquieto, siempre andaba por los suelos, pero tenía la esperanza de ser el mejor rapero. Las calles de Guanajuato a diario las recorría, componiendo sus canciones y a veces ni comía. Hoy es un hombre muy famoso, que resurgió de la nada, humilde lo lleva en la sangre es Ángel Jair Quezada. Mucha gente lo critica, dicen que por mariguano, pero eso le vale chetos mientras sea millonario”, se escucha en la bocina que colgada a su cuello carga Juan Antonio Barrera.

🎶Ey, nosotros somos la ley

En la cancha, quemando merillei

Préstame el micro y pícale al play

Rayando los platos está mi DJ

Wey, otra vez ya son las 6…🎶



📹: Juan Contreras | El Sol de León



➡ https://t.co/L6jDOWJAT5 pic.twitter.com/0rTXa9swod — El Sol de León (@soldleon) February 27, 2022

Prendas oficiales de Santa Fe Klan son 100% guanajuatenses

Luis Jesús Sierra es la persona encargada de diseñar y fabricar las prendas de vestir que se comercializan en la tienda de productos de Ángel Quezada.

Bajo la marca registrada “Escandalous” del municipio de Juventino Rosas y a cargo de Luis Jesús, los productos exclusivos para el rapero Santa Fe Klan son 100 por ciento Guanajuatenses.

A decir de su creador, las prendas que ya se comercializan fueron creadas con la finalidad de que sean utilizadas por cualquier persona, sin importar edades, al ser diseños coloridos y frescos, refirió.

De igual forma compartió que, aunque los diseños se fabrican en Juventino Rosas, se maquila en Celaya, lo que además permite diversificar el trabajo, con el propósito de que una vez que adquiridas traspasen fronteras cada uno de sus diseños.

Destacó la importancia de fomentar el trabajo local, ya que es una de las políticas que el cantante sigue, que sea la misma gente del estado el que se beneficie.

Publicado originalmente en El Sol de Irapuato