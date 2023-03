Muere Fito Olivares, compositor de "Juana la Cubana" y "Agüita de Melón"

Fito Olivares, el hombre que con cumbias como “Juana la Cubana”, “El colesterol” o “Agüita de melón”, puso a bailar a todos en fiestas, bodas, y quinceañeras, falleció este viernes 17 de marzo. La muerte del saxofonista a los 75 años de edad fue confirmada por su viuda Gris Olivares.

Fue en el programa del locutor Raúl Brindis que Gris Olivares indicó que, ocho meses atrás, el músico había sido diagnosticado con cáncer y ya no estaba ofreciéndo presentaciones debido a su delicado estado de salud.

Fito Olivares ya no ofrecía conciertos

Con más de cinco décadas dentro de la industria musical, Fito Olivares, en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, notificó que no se estaba presentando en ningún foro, aunque sin detallar la causa de su ausencia, pero esperaba pronto renuirse con sus seguidores.

“¡Espero muy pronto volver a los escenarios y poder darles un momento de alegría con mi música! Por lo pronto ahorita no estoy presentándome en ningún lugar, si ven algún anuncio que me voy a estar presentando, no es verdad, no es mi grupo, todavía no sé cuándo voy a empezar. ¡Aquí les estaré diciendo de mis próximas presentaciones!”, señaló.

Gris Olivares mencionó que la familia preparaba los servicios funerarios, pero que tienen pensado realizar un velorio público para que los muchos fans pudieran despedirse del saxofonista de La Pura Sabrosura, por lo que pronto darán más información.

¿Quién era Fito Olivares?

De acuerdo al sitio web Buena Música, Rodolfo “Fito” Olivares nació en el municipio de Camargo, Tamaulipas, el 19 de abril de 1947. Lo musical ya venía de familia, ya que su padre era saxofonista.

Formó parte junto con Abel Martínez, Bernardo Gómez y Noé Santos del Dueto Estrella, quienes acostumbran presentarse en el municipio de Miguel Alemán, y con quienes realizó algunas grabaciones discográficas.

A finales de la década de los ochenta, forma La Pura Sabrosura, con quienes graba “Juana la Cubana”, canción que los llevó a ser nominados en los Premios Lo Nuestro, y a formar parte del top 40 de Latin Albums de Billboard en 1990. Desde entonces la cumbia no paró.

Recientemente, su canción “La gallinita” fue inspiración para la canción “Baila así” cantada por Thalía, Becky G y Chiquis Rivera, por lo que entre nuevas generaciones de músicos e intérpretes permanece vigente la música de Fito Olivares, el tamaulipeco leyenda de la cumbia que falleció este día.