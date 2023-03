Del Toro gana el Oscar a Mejor Película Animada con Pinocho

Guillermo del Toro se llevó la estatuilla de los premios Oscar con "Pinocho" como Mejor Película Animada.

El cineasta mexicano fue el primer galardonado de la noche, así que subió al escenario acompañado de su equipo y agradeció a todos los que confiaron en él, para darle vida al cuento clásico de Carlo Collodi, aunque ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial.

Con Oscar en mano, Del Toro dedicó a su esposa, sus hijos y sus padres el triunfo en los premios de la Academia.

"La animación es el cine no un género, está lista para ser llevada al siguiente nivel, por favor ayúdenos, mantengamos la animacion en la conversación". Visiblemente emocionado, dedicó el galardón a su esposa e hijos, "y a mi mamá y papá, que ya no están, pero siguen aquí conmigo", expresó Guillermo del Toro.

El trabajo que le llevó 15 años realizar, ha dado sus frutos, pues Pinocho ha ganado premios como el Globo de Oro, el Critics Choice y un Bafta, todos en la categoría de animación.

Del Toro venció a las cintas "Turning Red" de Domee Shi"; "Puss In Boots: The Last Wish", de Joel Crawford y Januel Mercado; "The Sea Beast" de Chris Williams, y "Marcel The Shell With The Shoes on", de Dean Fleischer Camp.

"Pinocho", es una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia, también fue dirigida por Mark Gustafson.

El mexicano regresó a los Oscar tan solo un año después de que su filme "Nightmare Alley", recibiera una nominación a mejor película.

Desde 2018 con "The shape of water", el director no había vuelto a tomar entre sus manos un nuevo Oscar, cuando ganó en las categorías Mejor Película y Mejor Director, la cinta fue estelarizada por Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon y Doug Jones.

