“Cala Vento” dueto español, promociona su reciente sencillo “Teletecho”

El dueto CALA VENTO, quienes a lo largo de su carrera han sacado diversos temas. En este momento están promocionando su más reciente sencillo “TELETECHO” colaboración con Amaral que sin duda ha sido un gran tema, fue lanzado en conjunto con “EL ACECHO” otro tema que pertenece a esta historia. El Acecho salió a la luz dos años después de la edición de su último trabajo “Balanceo” (Montgrí, 2019). Trabajo que justo hace unos meses fue reconocido como mejor disco de rock de 2019 en los Premios MIN. Causa y efecto.

“Teletecho”, es una canción que habla sobre las razones del insomnio, es común que cuando esto pasa, uno se queda en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo y viene un sinfín de pensamientos filosóficos sobre nuestra realidad y el mundo en el que vivimos, un mensaje autocrítica hacia a la humanidad, el video lo produjo, el artista Joan Boscot.

Con una trayectoria de seis años el dueto “Cala Vento” es conformado por Joan de 28 años quien estudiaba audio visuales y Aleix de 30 años quien cursaba arquitectura, se conocieron en Costa Brava, Cataluña donde existía poca escena musical, los dos pertenecían a diferentes bandas del género Indie, por lo cual la pasión y el amor a la música los llevó a conformar este gran proyecto internacional.

El pasado 29 de enero del 2021, la banda de rock regresó a los escenarios para actuar en el Teatro Circo Price de Madrid, dentro del Festival Inverfest. En entrevista para El Sol de San Luis, manifestaron su alegría y gusto de tocar en vivo, ya que la energía que transmiten a sus espectadores es única, dentro de la nueva normalidad los asistentes portaron cubrebocas, sana distancia y no se permitió injerir bebidas dentro del recinto.

Joan y Aleix, comentaron que aún no han querido ofrecer conciertos vía streaming, ya que sin el contacto con sus seguidores y su presencia no es igual. Sin embargo no descartan la posibilidad que se realice. Durante esta contingencia se han mantenido creativos para ofrecerle lo mejor a su público en todo el mundo. Agregaron y enviaron un mensaje para su público mexicano, esperando que la contingencia sanitaria por Covid-19 baje, y ellos logren ofrecer nuevamente conciertos en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y por qué no, en San Luis Potosí.

Desde que empezaron a componer juntos en el año 2014, Joan y Aleix han publicado treinta y ocho canciones en varios formatos (sin-gles, LP’s, EP’s etc..). Su música tiene la capacidad de transmitir

optimismo y alegría desde una posición aparentemente fatalista. Después de varias giras a lo largo y ancho de España y México, la banda ha conseguido una gran comunión con un público transgeneracional que comparte las mismas dudas y angustias de las que hablan sus canciones.

Aleix vocalista y Joan en la guitarray, hacen y deshacen a su manera, sin más pretensiones que ser sinceros con ellos mismos y cuidar al máximo sus pasos como grupo. Por este motivo decidieron crear Montgrí, su propio sello discográfico, para poder controlar todos los procesos de edición y distribución de su música y a la vez aprovechar su pequeña infraestructura como plataforma para editar los trabajos de otros músicos afnes (Lagartija Nick, Los Manises, etc.).A diferencia de sus anteriores trabajos, esta vez han cambiado su habitual colaboración con Eric Fuentes y Santi Garcia para ponerse en manos del prestigioso productor inglés Martin Glover “Youth”, miembro de Killing Joke, socio de Paul McCartney en Fireman y productor de bandas de la talla de The Verve, Primal Scream, U2 o Jesus & Mary Chain. ¡Enhorabuena y muchas felicidades!