Grupo Firme bate récord de entrada en el Teatro del Pueblo

Más de 300 mil personas se reunieron para despedir la gira del Grupo Firme que se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina 2023 qué vivió su penúltimo día ss fiesta.

Visitantes de todo el país se reunieron para despedir a una de las agrupaciones más queridas de los últimos tiempos, en su gira de despedida, debido al retiro de su vocalista principal Eduin Cas, que se retira de los escenarios

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

A las 10:00 de la noche Grupo Firme salio al escenario más grande de México tocando temas como "El Amor No Fue Pa’ Mí" , "Juro Por Dios", "Pídeme", "Efectos del Alcohol", "En Tu Perra Vida", "Tusa", "El Tóxico", "Se Fue La Pantera", "El Güero" sonaron en la explanada de la fiesta más grande de los potosinos

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

A pesar de que en varias ocasiones se les fue el sonido el grupo no dejó de tocar, en el repertorio no pudieron faltar "Fuera de Servicio", "Se Vive Una Vez", "Cada Vez Te Extraño Más", "El Remplazo", "Tú", "Yo Ya No Vuelvo Contigo", "Hay Que Pistear", y su éxito "Ya Supérame" para cerrar una gran noche.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Para el cierre de la Feria Nacional Potosina 2023, se presentará en en el Teatro del Pueblo, "El Potrillo", Alejandro Fernández, mientras que en El Palenque se realizará la segunda actuación de Alfredo Olivas.