Miles disfrutaron de Kim Loaiza y JD Pantoja

El último viernes de la Feria Nacional Potosina reunión a miles de Jukilop's para disfrutar de Kim Loaiza y JD Pantoja en el escenario del Teatro del Pueblo, donde presentaron si "Bye Bye Tour".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Desde primera hora se comenzaron a formar filas de seguidores, qué soportaron una ligera llovisna para disfrutar de la "Lindura mayor" y JD, logrando llenar la explanada del escenario más grande de México.

Temas sonaron como "Enamorándote", "No seas celoso", "Me perdiste", "Apaga la luz", "Ya no somos", "Amándote", "Bye bye", "Do it".

Sin faltar en la lista de canciones de Jukilop temas como "Mejor sola", "Incondicional", "Salvaje", "Después de las 12", "De lao", "Piketona" y “13.13".

Para el penúltimo día de la Fenapo se espera un lleno a reventar en todas la instalaciones, cuando se presente Grupo Firme, en tanto en El Palenque se estará presentando en su primera noche, Alfredo Olivas.