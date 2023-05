Sesión del Colegio de Endocrinólogos de San Luis Potosí

Se estima que aproximadamente 1 de cada 7 a 10 adultos, tienen ERC: Dr Ricardo Hernández González, Presidente del Colegio de Endocrinólogos del Estado SLP

El Colegio de Endocrinólogos del Estado de San Luis Potosí, llevó a cabo su sesión mensual, en esta ocasión los expertos de las glándulas endocrinas abordaron el tema: “Enfermedades renales y alteraciones óseas”, teniendo como ponente al doctor Salomón Jasqui Romano, a invitación expresa que le hizo el Doctor Ricardo Hernández González, Presidente del citado colegio.

En entrevista, el Doctor Ricardo Hernández González, Presidente del Colegio de Endocrinólogos del Estado S.L.P., respondió a las preguntas de “El Sol de San Luis”, aclarando y despejando dudas del tema abordado por los expertos.

¿En qué consiste el trastorno del metabolismo óseo mineral en la enfermedad renal crónica (ERC)?

La alteración del metabolismo óseo mineral en la enfermedad renal crónica (ERC) es un trastorno que puede afectar los huesos, el corazón y los vasos sanguíneos de una persona con ERC.

Se presenta como metabolismo óseo mineral alterado cuando los riñones lesionados por una enfermedad renal crónica o ERC no pueden filtrar y detoxificar la sangre adecuadamente, IH ni regular las hormonas como se altera. Las concentraciones de hormonas y de minerales, como el calcio y el fósforo, se conoce desequilibran y causan daños. Se tendrá la alteración del metabolismo óseo mineral en la enfermedad renal crónica TMO-ERC.

El componente de enfermedad ósea de la alteración del metabolismo mineral óseo se conoce como osteodistrofia renal.

¿Por qué son importantes las hormonas y los minerales?

Los huesos sanos se regeneran continuamente. Las hormonas y los minerales ayudan a que los huesos se mantengan fuertes. Si las hormonas y los minerales están desequilibrados, los huesos se pueden debilitar y deformar.

Para crecer y regenerarse, los huesos necesitan

CalcioH

Fósforo

Hormona paratiroidea (PTH, por sus siglas en inglés)

Calcitriol, una hormona vitamina D3H

Factor de crecimiento de fibroblastos 23IH (FGF23, por sus siglas en inglés)

¿Qué papel juegan los riñones en el equilibrio hormonal y mineral en el crecimiento óseo?

Los riñones juegan un papel importante en el mantenimiento de una masa y estructura ósea saludable al:

-Equilibrar las concentraciones de calcio y fósforo en la sangre

-Activar una forma de vitamina D que se obtiene de los alimentos y convertirla en calcitriol, una vitamina-hormona que los huesos pueden usar.

-Eliminar por la orina el exceso de fósforo de la sangre

-Devolver fosfato y calcio a la corriente sanguínea desde los riñones y los huesos cuando se necesite más.

¿Qué causa la alteración del metabolismo mineral óseo?

La lesión renal debida a la ERC causa alteraciones del metabolismo mineral óseo porque los riñones lesionados no equilibran adecuadamente las concentraciones de hormonas y minerales en el cuerpo. Los riñones lesionados dejan de:

•convertir la vitamina D en la hormona calcitriol, creando un desequilibrio de calcio en la sangre

•eliminar el exceso de fósforo de la sangre, lo que hace que la sangre extraiga el calcio de los huesos y los debilite

Además, cuando los riñones están lesionados, las glándulas paratiroideas, que se encuentran en el cuello pero no están relacionados con la función tiroidea, liberan exceso de su hormona, la PTH en la sangre para sacar el calcio de los huesos y restaurar las concentraciones de calcio en la sangre; sin embargo, esta respuesta también es privada a los huesos del calcio que tanto necesitan.

¿Cuán común es la alteración del metabolismo del mineral óseo?

Se estima que, aproximadamente 1 de cada 7 a 10 adultos, tienen ERC. Enfermedad renal crónica con insuficiencia renal. Es probable que cualquier persona con ERC tenga algún grado de alteración del metabolismo mineral óseo. A medida que disminuye la función renal, progresa la alteración del metabolismo mineral óseo. La opinión es que casi siempre se encuentra en las personas que tienen insuficiencia renal y están en diálisis o recibieron un trasplante de riñón.

¿Quién tiene más probabilidad de presentarenfermedad metabólica ósea de origen en riñones?

La transmisión del metabolismo óseo mineral es más común en personas con enfermedad renal crónica ERC que tienen insuficiencia renal y están en diálisis.

Las personas que tienen insuficiencia renal y una alteración del metabolismo mineral óseo más evidente, tienen más probabilidad de ser: mujeres, mayores de 70 años, negras o hispanas.

Las personas que no siguen una dieta adecuada para su función renal, no toman sus medicamentos fijadores de fosfato o no permanecen en diálisis durante todo el tiempo indicado tendrán una TMO-ERC más grave.

¿Cuáles son las complicaciones de la alteración del metabolismo del mineral óseo?

Las complicaciones de la modificación del metabolismo del mineral óseo incluyen: crecimiento óseo lento y deformidades óseas, fractura de huesos, problemas del corazón y de arterias. Las personas que experimenten estas complicaciones podrían tener una peor calidad de vida, pasar más tiempo hospitalizadas y correr un mayor riesgo de fracturas o muerte. Crecimiento óseo lento y deformidades. Los riñones lesionados deben trabajar más para eliminar el fósforo del cuerpo. La acumulación de fósforo se asocia con menos calcio en la sangre y con la liberación de la hormona paratiroidea (PTH) por parte de las glándulas paratiroideas. Esta hormona saca el calcio de los huesos a la sangre. La pérdida de calcio puede dañar los huesos.

Las complicaciones podrían incluir:

•Crecimiento óseo lento, lo que lleva a una baja estatura que podría durar hasta la edad adulta

•Una deformidad conocida a veces como “raquitismo renal”, en el que las piernas se curvan hacia adentro o hacia afuera

•mayor probabilidad de fractura de huesos

Fractura de huesos

Si se trata de un adulto con una alteración del metabolismo mineral óseo que se deja sin tratar:

•Los huesos eventualmente se vuelven delgados y débiles.

•Los huesos y las articulaciones pueden comenzar a doler.

•Su riesgo de presentar un bajo contenido mineral óseo, conocido como osteoporosis IH aumenta. Si es grave, la osteoporosis puede aumentar la probabilidad de huesos fracturados o rotos.

•Problemas del corazón y de los vasos sanguíneos

La alteración del metabolismo óseo mineral no solo puede dañar los huesos. También puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte.

•\u0009Las altas concentraciones de calcio en la sangre pueden dañar los vasos sanguíneos y causar problemas cardíacos.

•Las altas concentraciones de fósforo pueden:

Aguantar los vasos sanguíneos, un proceso que se conoce como calcificación.

Causar una regulación hormonal anormal, incluso si la concentración de calcio es aceptable.

•Las altas concentraciones de la PTH y la FGF23, otra hormona que se produce en los huesos, también pueden lesionar tanto los huesos como el corazón y los vasos sanguíneos.

¿Cuáles son los síntomas de la alteración del metabolismo mineral óseo?

Los adultos con cambios en el metabolismo mineral óseo podrían sentir dolor y fracturas en huesos y articulaciones. Sin embargo, es posible que estos síntomas no aparecieran hasta que la persona haya tenido el trastorno durante muchos años.

En niños, la alteración del metabolismo óseo mineral es particularmente grave porque sus huesos todavía se están desarrollando y creciendo. A diferencia de los adultos, los niños pueden mostrar cambios óseos visibles debido a alteraciones del metabolismo óseo mineral en las primeras etapas de la ERC. Por ejemplo, es posible que no crezcan bien, una afección conocida como falla de crecimiento o corta estatura, o que sus huesos se debiliten por falta de calcio.

¿Cómo diagnostican los profesionales del cuidado de la salud la percepción del metabolismo mineral óseo?

Los profesionales del cuidado de la salud diagnostican la modificación del metabolismo mineral óseo mediante

•\u0009los antecedentes médicos y familiares del paciente para determinar cuándo le resultó por primera vez la ERC y si algún miembro de la familia también tenía una alteración del metabolismo óseo mineral

•un examen físico en busca de cualquier cambio en la estructura ósea

•un análisis de sangreH para verificar concentraciones de calcio, fósforo, PTH y vitamina D

•en raras ocasiones, una muestra o biopsia del hueso para verificar la densidad y la estructura ósea

•a veces, una radiografía NIH para observar la estructura ósea y cualquier inconsistencia

•pruebas de densidad ósea y una tomografía computarizada (TC) Enlace externo del NIH de los huesos y para ver si hay calcificación en el corazón

Cada una de estas pruebas puede ayudar al profesional del cuidado de la salud a investigar si la ERC o alguna otra afección está causando la alteración del metabolismo mineral óseo y determinar un curso de tratamiento

¿Cómo tratar los profesionales del cuidado de la salud la alteración del metabolismo mineral óseo?

El tratamiento de la alteración del metabolismo mineral óseo busca controlar las concentraciones de minerales y hormonas para prevenir una lesión a los huesos y los vasos sanguíneos. El médico Endocrinólogo podría:

•Sugerir cambios en lo que el paciente come y bebe

•Recetar de medicamentos y suplementos para mejorar balance de minerales y hormonas,

•Tratar anemia, osteoporosis y falta de vitamina D

•Derivar a un nefrólogo si ya es necesario iniciar diálisis o recomendar un trasplante de riñón

•Recomendar una cirugía para extirpar las glándulas paratiroideas que producen hormonas

•\u0009alimentación, dieta y nutrición

Hacer cambios en lo que la persona come y bebe puede ayudar a tratar las alteraciones del metabolismo mineral óseo. Consumir menos alimentos que contengan fósforo es uno de los pasos más importantes para ayudar a prevenir la enfermedad ósea y la calcificación de los vasos sanguíneos.

La mayoría de los alimentos contienen algo de fósforo. Sin embargo, la mayoría de los alimentos procesados y empaquetados, como los fiambres y los alimentos enlatados o en caja, contienen altas concentraciones debido a que los fabricantes conservan los alimentos con fósforo. Si una persona tiene ERC o está en diálisis, debe evitar los alimentos empaquetados que contengan ingredientes que incluyan las letras FOS en español o PHOS en inglés.

Medicamentos y suplementos

Los medicamentos protegen los huesos y vasos sanguíneos al restaurar el equilibrio adecuado de minerales y hormonas. Si los riñones no producen las cantidades adecuadas de calcitriol, el profesional del cuidado de la salud podría recetar una variedad de medicamentos, como:

•Calcitriol sintético para reducir las concentraciones de la PTH

•Un suplemento de calcio y vitamina D

Calcimiméticos para reducir las concentraciones de la PTH o para tratar el hiperparatiroidismo secundario (en español)

FIjadores de fosfato, que se adhieren al fósforo en los alimentos y evitan que los intestinos lo absorban.

Se debe consultar con un profesional del cuidado de la salud ya sea endocrinólogo o nefrólogo, antes de usar medicamentos alternativos, incluso suplementos de vitaminas y minerales.

Diálisis

Si los riñones ya no filtran las toxinas y el exceso de líquidos del cuerpo, el profesional del cuidado de la salud podría recomendar la diálisis. Las dos formas de diálisis son hemodiálisis y diálisis peritoneal .

Si el paciente requiere diálisis, su Endocrinólogo le controlará y ajustará la nutrición, medicamentos y suplementos de acuerdo con los análisis de sangre en curso y si recibe un trasplante de riñón, reevaluará su nutrición y medicamentos. El nefrólogo efectuará la diálisis y vigilará riñones tras un trasplante

Paratiroidectomía

Si la dieta, los medicamentos y la diálisis no pueden controlar las concentraciones de la PTH, el endocrinólogo solicitará que un cirujano extirpe una o más de las glándulas paratiroideas.

¿Se puede prevenir la alteración del metabolismo óseo mineral?

Se puede retrasar su inicio y ralentizar su progresión protegiendo los riñones y mejorando la salud ósea y vascular. La persona debe elegir alimentos saludables, mantener activa, dejar de fumar y limitar la cantidad de alcohol que toma. Debe tomar medicamentos según las indicaciones y consultar con su Endocrinólogo para analizar actualizaciones del tratamiento a medida que cambia el estado de enfermedad. Finalmente, si la persona está en diálisis, debe completar todos sus tratamientos según las indicaciones médicas.