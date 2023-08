Escasea medicamento psiquiátrico en hospitales y farmacias de San Luis Potosí

Debido a la escasez de medicamento psiquiátrico, los familiares de pacientes con problemas de salud mental tienen que adquirirlos en Estados Unidos, a un mayor costo. El desabasto está ocurriendo por culpa del gobierno de la República Mexicana que mantiene problemas con las compras consolidadas.

Ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en el Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, tampoco en las farmacias privadas tienen la oxcarbazepina, denuncia la señora Verónica Ojeda, quién desde el año pasado vive un víacrucis para conseguir el medicamento que requiere su pequeña hija que padece epilepsia.

"De hecho se está batallando mucho con el medicamento psiquiátrico en general, aunque vayamos a comprarlo a las farmacias no hay. Por ejemplo hace como tres meses, no encontramos medicamento en ningún lado, entonces tuve que acudir a una tienda que trae artículos médicos desde Estados Unidos, claro que se me incrementó muchísimo el costo de la medicina".

En sus servicios médicos lo que le refieren es que están teniendo problema a nivel nacional con la compra consolidada de medicamentos, hay problemas de contrato nacional con una farmacéutica, y desafortunadamente esta situación está dejando ver que durante este sexenio, no hubo un plan Nacional de Salud Mental, porque no hay medicamento ni tampoco hay especialistas suficientes.

Mientras tanto, esta mujer tuvo que buscar en otros lugares del mundo para adquirir este medicamento que en farmacias privadas locales tiene un costo de 600 pesos al mes y que con el intermediario americano le subió hasta 2 mil 600 pesos el mismo medicamento.

Menciona que ni siquiera pudo conseguir una cita con especialista en sus servicios médicos del ISSSTE, cuando su hija requirió de ellos, por lo que insiste en que no hay un Plan consolidado para atención de este sector de la población Mexicana.

La oxcarbazepina (Trileptal) se utiliza sola o en combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones en adultos y niños. Los comprimidos de liberación prolongada de oxcarbazepina (Oxtellar XR) se usan en combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones en adultos y niños mayores de 6 años. Pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos. Funciona al reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro.

Cabe añadir que han pasado los meses y no hay una solución a esta crisis de desabasto médico que es más que preocupante porque en México más de dos millones de personas padecen epilepsia y no encuentran su medicamento.