Pululan irregularidades en el ISSSTE, denuncian pacientes

Abundantes y serias son las irregularidades que presenta actualmente el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, hay un fuerte desabasto de medicamentos, se tardan más de 15 días en dar una cita médica, maltrato de las enfermeras, tardanza en la programación de operaciones, y obligan a que la derechohabiencia compre insumos en tiendas que pertenecen a los amigos de los doctores del nosocomio.

Alfredo Martínez Nava, profesor jubilado y actualmente derechohabiente ha sido una de las víctimas del ISSSTE, recientemente fue intervenido quirúrgicamente y tuvo que comprar diversos insumos médicos para poder ser operado, pues en su servicio médico no había catéteres. Otra irregularidad de esta situación es que su médico le dijo que tenía que comprar este equipo con uno de sus amigos, que infló los precios desproporcionadamente, abusando de su condición.

El afectado detalla que afuera encontraba los catéteres en mil pesos, sin embargo lo tuvo que adquirir en 10 mil pesos con un amigo de su doctor "no solo es el de estabasto sino la manipulación de los doctores para le compren a un amigo suyo lo que está faltando, yo acabo de tener una operación en donde el equipo me costó 10,000 y luego me mandan a cita a que me revise el mismo doctor particular que me cobra $1000 por revisión, no solo es desabasto sino chanchullerías de los doctores que aprovechan el momento".

Para su cirugía le decían que no llegaban los catéteres y por ese motivo no lo operaban, pasando varios meses de ello tuvo que asumir el costo.

En su trajinar dentro de la institución sanitaria también se encontró con que el personal de enfermería ha dejado de lado su sentido humanista "se han vuelto muy deshonestas y de muy poca voluntad, en general lo que he sentido y lo que he visto, y dicen lo mismo. En urgencia dura uno hasta 12 horas o más para que nos atiendan, y ahí están las camas, pero es una forma de castigar al paciente para que no vayamos al ISSSTE. Si faltan cosas pero mucho lo aprovechan los doctores y las enfermeras para actuar de mala fe".

La estrategia que están aplicando en estos momentos en el ISSSTE es que no dicen que hay desabasto sino que inmediatamente le comentan al paciente que vaya y compre el medicamento con recursos de su propio bolsillo y además le indican dónde debe hacerlo.

Verónica Ojeda, tuvo que abandonar el ISSSTE ya que por un año estuvo batallando para que canalizarán a su hija con el especialista psiquiátrico, ya que está enferma de epilepsia y mejor prefirió optar por los servicios particulare.

"Tardé un año y el día que me dieron la cita Me hablaron para decirme que el médico estaba de vacaciones y me cancelaron la cita".

Damaris Ochoa Espinoza, reporta que que hay un fuerte desabasto de medicamento "te dan la receta y te piden que vayas a resurtir, vas y no hay nada, pasan 15 días y no te surten el medicamento tienes que ir a comprar a particular de hecho esta última vez que fui hasta le tuve que decir a la doctora que me recetara algo que fuera más eficaz y he estado comprando fuera del ISSSTE".

También se ha enfrentado a que ya no quieren dar consulta "ya hasta tienen un letrerito que hasta noviembre va a haber consultas ahí".

En el hospital Carlos Díaz Gutiérrez acude normalmente a recibir atención médica en oftalmología y reporta que en específico no le surtían Sophipren ni la Prednisolona, los tuvo que adquirir en las farmacias y pagarlos de su propio dinero y menciona que cuando los tuvieron en farmacia del ISSSTE ya no se los quisieron surtir porque habían pasado más de 15 días en que su médico especialista se los había recetado.

María Ramírez menciona que el año pasado no había insulina, misma que tenía que adquirir en costos cercanos a los 2 mil pesos, pero ahora batalla más con conseguir las citas médicas.

"El ISSSTE regularmente manifiesta desabasto de medicamento, sin embargo en estos últimos meses yo no he tenido ese problema. Soy paciente con diabetes e hipertensión y afortunadamente en lo que va del año no he tenido problemas con el medicamento. Solamente para agendar las citas, pues vía telefónica o por internet, las fechas disponibles no son inmediatas se debe esperar hasta 15 días para agendar una cita. O bien acudir directamente a la clínica a solicitar una ficha de las nueve y que dan por día pero es un trámite engorroso porque te remiten siempre a que si no llevas un padecimiento en ese momento es más difícil que te otorguen la cita".

Continuó ejemplificando "sí solo vas a solicitar medicamento, tratan de que lo hagas agendando primero tu cita por vía telefónica, además puede ser que no obtengas el pase, ya que hay personas que desde las 5 de la mañana van a formarse en las diferentes clínicas como la de Soledad que es a donde yo acudo".

El profesor Roberto Escalante reporta que es muy común que su esposa no surtan la receta "escasean los medicamentos y prácticamente no hay algunos contra el cáncer, hay compañeros que tienen muchas dificultades, también los que tienen que adquirir insulina, muchas veces lo tienen que hacer a manera particular, esa es la bronca que viven los que tienen enfermedades crónico degenerativas".

Sobre todo han batallando con el surtimiento de medicamentos oncológicos y hasta tienen que recurrir a su sindicato para que puedan conseguir los fármacos que son necesarios para continuar viviendo".

En el ISSSTE se están tardando también para programar las cirugías, bajo el argumento de que la red programan en Zapopan, Jalisco. "Porque los canalizan a otros lados porque no las pueden hacer aquí, hay dificultades en las operaciones de marcapasos".

Cabe añadir, que durante toda la semana se solicitó información a la delegación estatal del ISSSTE y no se ha brindado ninguna noticia debido a que indicaron que tenían que requerir la información de lo que ocurre en San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, de lo que hay correos electrónicos; sin embargo haciendo una última solicitud de información, la ex diputada local de Morena, Marité Hernández Correa, jefa de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social en San Luis Potosí, dijo de viva voz que lo lógico es presentarse a la oficina con la subdelegada de la institución en el Estado, para agendar cita y preguntarle a ella sobre los problemas que enfrenta el organismo, aunque ella tampoco, nunca la encuentra en su oficina.

