¿Por qué es importante esterilizar a mi mascota? En SLP habrá campaña gratis

Las mascotas se han convertido en parte de las familias, por eso, su salud es de suma importancia, pero también lo es ser un dueño responsable con tu mascota y con los demás animalitos, realizando la esterilización de tu peludito cuando esté en la edad ideal.

Pero, ¿Que es la esterilización? Primero, es importante que sepas que esto no es lo mismo que castración. La esterilización es un procedimiento preventivo que protege y ayuda al bienestar de los animalitos.

Katia Olvera | El Sol de San Luis

La esterilización de las mascotas no solo es para evitar embarazos no deseados, sino que también te ayuda a proteger a tus lomitos o michis de muchas enfermedades, quédate para que conozcas más sobre sus beneficios:

Evitar embarazos

Primero, esto es muy relevante pues las perritas en cada camada tienen entre tres y cinco cachorros si son de tamaño pequeño, y si tu perrita es grande, podrá tener hasta nueve cachorros. Mientras que las gatitas pueden llegar a tener hasta 4 gatitos en una sola camada.

Previenes enfermedades

Con la esterilización, entre las enfermedades que puedes evitar en tu mascota si es macho son: Tumores prostáticos, testiculares y anales, además de enfermedades de transmisión sexual como sida y leucemia.

Para las hembras: evita el cáncer de mama, previene infecciones en el útero, tumores en los ovarios, además en las gatitas también la previene de leucemia y inmunodeficiencia felina.

Katia Olvera | El Sol de San Luis

Mejora su comportamiento

Tus mascotas entran en celo cada cierto tiempo, y eso puede obligarlos a salir de casa en búsqueda de satisfacer sus necesidades sexuales y reproductivas. Con la esterilización evitarás que salgan a la calle y peleen con otros perros o gatos, además en los machos también evitarás el marcaje y los comportamientos agresivos.

Campaña gratuita

Este procedimiento no es caro, pero, si tu condición económica no te permite el esterilizar a tus mascotas o si tienes muchas, el gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de los Servicios de Salud, lanzaron una campaña para la esterilización de mascotas totalmente gratis este próximo 26 de junio en el Centro de Control de Rabia y otras zoonosis, por lo que si estás tú tienes interés en que se realice el procedimiento para tu michi o lomito, puede acudir a la dirección del centro ubicado en Avenida Anillo Periférico No. 150, Centro de Abastos, S.L.P. en un horario de 8:00 a 10:00 horas o comunicarte a los números telefónicos 444 821 1482 o al 444 821 2792

Recuerda que la salud de tus peluditos es primordial para ser un amo responsable, además de ser responsable con tu comunidad, por eso ¡Esteriliza!