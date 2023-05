¿Dónde puedo pasear a mis perros en SLP? aquí te dejamos unas ideas

Si eres un buen potosino, sabes que tener una mascota implica una gran responsabilidad, desde cuidarlo, alimentarlo, asearlo y sacarlo a pasear para evitar capítulos de estrés o depresión.

A veces el trabajo o las otras responsabilidades pueden interponerse entre tú y tu perro, pero si lo sacas a pasear aunque sea por 20 o 30 minutos a un parque cerca de tu colonia, tu perro te lo agradecerá mucho.

De acuerdo a los expertos y estudios científicos, dejar que tu perro olfatee pasto y arboles le ayudará a relajarse durante el día y a tener un mejor descanso durante la noche; sin embargo, en la calle siempre nos encontraremos con basura y otro tipo de desechos, por lo cual, deberás evitar a toda costa que tu mascota se acerque a estos.

Las Vías de SLP

Si bien no se trata de un lugar “Pet Friendly”, de lunes a sábado entre las 7 y 10 de la mañana, muchos potosinos acuden a las tan famosas “Vías” a pasear a sus perros, esto del tramo de Damián Carmona hasta avenida Muñoz.

Cuando baja un poco más el sol, durante las 6:30 y 9:00 de la noche se puede ver a otro grupo de personas que también se encuentran paseando a sus mascotas; recuerda siempre llevar a tu perro con correa porque a las laterales de las vías pasan coches; también lleva una bolsita para sus desechos, es responsabilidad nuestra limpiar lo que hace nuestro perro.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Jardín del Pasaje O&P

En la tarde y cerca de las vías también, es posible observar un pequeño jardín donde también se reúnen más personas para pasear a sus canes. Si bien el lugar no tiene un reglamento a la vista, recuerda ser un potosino responsable y cuidar el espacio, no dejes basura y no dañes el lugar.

Jardín “Las Águilas”

Igual en la zona de Las Vías, en la calle Fernando Magallanes, se encuentra el Jardín “Las Águilas”, este es un perímetro triangular que tiene área de ejercicio, plaza redonda, algunos juegos(muy deteriorados) y una pequeña zona verde donde puede jugar tu can, el reglamento de este parque ya no es legible, pero de igual forma, cuida la zona y no dejes basura.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Jardín de las Rosas

En Fray M. de Valencia y Sebastián Cabot, hay otro jardín, a diferencia de los otros, este si tiene un reglamento que te pide que vigiles a tu perro y que cuides el pasto, por lo que, si quieres estar aquí, deberás acatar las indicaciones; una desventaja es que a la hora de la salida de las escuelas, el lugar se llena de mucha gente, por lo que ya no es tan recomendable a esa hora.

Parque del Conejo

En la calle Mariano Ávila, podrás encontrar el Parque del Conejo, este parque tiene una pequeña pista para correr y juegos para niños (muy deteriorados), sin embargo el parque conserva belleza, es un lugar con mucha naturaleza, limpio, y si bien no tiene botes de basura, si tiene bolsas colgadas de árboles para depositar desechos. Es un lugar que a tu perro le encantará.

Espacio Activo La Victoria

Rodeado de las arterias, Prolongación Albino García, Josefa Ortiz de Domínguez, y Leona Vicario, encontraremos el Espacio Activo La Victoria, un parque que cuenta con máquinas para realizar actividad física y donde la gente también se viene a dar una vuelta con su perro.

No trates de correr, porque el suelo ya no es muy estable, la madre naturaleza ha extendido la rama de los arboles demasiado y algunas partes de la plaza se han levantado o han roto el pavimento, sin embargo no deja de ser un lugar mágico en medio de la ciudad.

Jardín de Tequisquiapan

Uno de nuestros favoritos, es el famoso “Jardín de Tequis”, este lugar tiene un excelente ambiente familiar y deportista, en las tardes puedes ver a muchas familias acudiendo por un elotito o por una deliciosa crepa, también hay uno que otro patinador, pero una de las cosas que más destacan, son los suaves lomitos que trae la gente.

Si acudes por la mañana te encontrarás con un lugar muy tranquilo, pero por la tarde noche podrás encontrarte con toda esta convivencia que te mencionamos. \u0009

Pet Park, Tangamanga I y II

En su administración, el gobernador Ricardo Gallardo puso en marcha dos zonas exclusivas para los parques Tangamanga, donde también puedes llevar a tu perro, ¡pero ya sabes!, siempre su correa y bolsita.