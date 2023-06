Mascotas también sufren por el calor

La dirección de Protección Civil del Ayuntamiento capitalino exhortó a no olvidar el cuidado de mascotas en la actual temporada de calor, y recomendó proporcionarles lugar o refugio frescos, no dejarlas en el interior de vehículos, patios o azoteas y no sacarlas a pasear en las horas más calurosas.

Así también deben tener acceso a agua abundante, y Presta atención a los signos de estrés por calor.

Los paseos deben evitarse en horas muy calurosas y optar por los paseos en horarios nocturnos.

Cabe citar que Protección Civil capitalina se ha preocupado por el cuidado de las mascotas e, inclusive, ha participado en el rescate de perros y gatos en diferentes circunstancias,

Al exhorto para el cuidado de mascotas en esta temporada calurosa también se sumó la dirección de Gestión Ecológica y de Manejo de Residuos que, a través de su área de Bienestar Animal, realiza varias acciones.

La dependencia destacó que el golpe de calor en las mascotas suele ocurrir en días muy calurosos o en un día de moderado calor que ha seguido a varios días calurosos consecutivos.

No se precisó si se tiene registro de casos, pero se resaltó que se debe poner atención en el comportamiento de la mascota, ver si presenta mucosas rojizas, si su jadeo es intenso, si su pelaje está caliente o presenta diarrea, entre otros; en tales, casos, se deberá acudir con el veterinarios.

Por otra parte, Protección Civil reportó que continúan activos los módulos de hidratación en el Centro Histórico con especial atención a niños y adultos mayores.

Además de proveer hidratación, también se realiza la toma de signos vitales a quienes se encuentren afectados; este fin de semana, tales módulos operaron en plaza de Armas y en la alameda “Juan Sarabia”.