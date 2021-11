Juan Gorupo, arte entre el misterio y naturaleza humana

Entre lo onírico y surrealista se encuentra el imaginario de Juan Gorupo, escultor potosino que se ha convertido a través de sus piezas en un artista prolífico y reconocido a nivel nacional.

Hoy la obra de este creador, forma parte de la cultura identitaria de San Luis Potosí, representando por medio del modelado y el vaciado en bronce personajes icónicos y distintivos de la entidad.

Juan comenzaría como todo gran artista, influenciado desde pequeño por grandes creadores como Joaquín Arias y su escultura inspirada en la época pos revolucionaria.

Aunado a ello, su libertad lo llevaría a adentrarse poco a poco en la escultura, comenzando desde muy joven a trabajar en diversas técnicas dentro de esta vertiente artística.

"Inicié desde muy pequeño. Siempre me llamó la atención el arte y además fui un niño con mucha libertad. Eso, me permitió descubrir en mi imaginario grandes posibilidades y comencé a crear y así adentrarme al mundo de la plástica", mencionó el escultor.

Parte de su quehacer artístico lo desarrollaría años más adelante en el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA). Dónde encontraría en la técnica del modelado y vaciado, una manera idónea de reflejar aquella libertad tan distintiva que ha poseído desde su niñez.

"Después de permanecer algunos años en el IPBA, comencé a realizar varias esculturas en pequeño formato que fueron utilizadas como modelo principal para algunos galardones. Como lo fue en el 2010 la realización de las esculturas de premiación en el Festival Internacional de Danza Lila López. Después de eso comencé a crear obra basada en mis propios proyectos artísticos", señaló.

IMAGINARIO ANTROPOMORFO

Personajes de mirada inmensa, creados desde el impulso que revela un lenguaje que se debate entre el misterio y la naturaleza humana, así es la expresión artística de Gorupo.

Donde el libre albedrío que posee en su proceso plástico le ha permitido hacer de su estilo una transformación constante.

"Encontrar mi estilo se dio de manera muy natural y ha ido mutando con el pasar de los años. Uno como artista cambia y crece, pero tengo que decir que mi libertad es parte importante de este proceso".

Es por ello, que difundir y repensar el arte es, una de las finalidades de la obra de este escultor

"No busco encajar en el mercado del arte, ni en galerías. Creo que eso me ha dado la oportunidad de realizar un trabajo artístico honesto. Hago lo que me gusta y lo que más disfruto", subrayó.

TRAYECTORIA EN EL ARTE

Por otro lado, su gran técnica realista y figurativa lo han situado en convertirse en uno de los escultores más solicitados en la entidad, para plasmar a través de su talento a personajes distintivos de San Luis Potosí.

Con esculturas de bronce a tamaño natural del origen la enchilada potosina, ubicada en la plaza de la Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez; también la de Eulalio Cervantes Galarza "Sax" quién fuera integrante del grupo de rock mexicano "La Maldita Vecindad" y actualmente elabora el monumento al Rey del Wepa "El Tontín", una obra solicitada por Gobierno del Estado.

En su trayectoria como artista cuenta con más de 15 exposiciones colectivas e individuales y ha sido ganador en más de 5 certámenes estatales y nacionales dentro de los cuales destacan: Primer lugar Concurso Estatal de Fabricación de Judas, 2007. Premio a la Juventud 2011 por parte del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Ganador del concurso de escultura, Los Fundadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2014. Premio como ciudadano distinguido por parte del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 2015. Premio como ciudadano distinguido por parte del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 2018.

DOCENCIA Y LIBERTAD CREATIVA

Por otro lado su acercamiento con el arte le ha dado la oportunidad a Gorupo de enseñar a través de las experiencias sensibles, dónde hoy sus alumnos descubren el mundo de la escultura.

La docencia en el arte para este escultor, es tener una libertad creativa que implica también, vocación y compromiso.

"El acercamiento al arte con el ser humano es muy importante. Se desarrollan muchas habilidades de pensamiento y se exploran gran cantidad de formas de expresión. Enseñar escultura me ha permitido descubrir a través de mis alumnos, su libertad creativa".

Asimismo el escultor hizo hincapié en que, para enseñar arte es fundamental respetar la visión de los estudiantes.

"El docente que uno se encuentre cómo alumno marca la diferencia. La enseñanza en el arte tiene un vínculo profundo con la esencia del ser humano. Imponerse, ser estricto y cuadrado en el arte marca de manera impositiva a los alumnos, por ello para mí su libertad creativa es lo primordial".

Por último Juan Gorupo recalcó, la importancia del arte en la vida cotidiana del ser humano, y cómo el acercamiento a éste cambia la visión de la realidad, las dinámicas sociales y sobre todo las habilidades creativas de cada persona.

"Para mí es importante que mis alumnos se liberen de prejuicios y de inhibiciones, para que antes se que se pongan a crearse conozcan así mismos y piensen en la profundidad qué es lo que quieren expresar", finalizó.