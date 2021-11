Ser afilador es un orgullo, dice Eriseo a sus 77 años

La piedra esmeril comenzó a rodar y don Eriseo Ramírez de 77 años de edad, sabe que es hora de trabajar en uno de los oficios más centenarios de México, afilador desde hace más de 55 años, en las calles de la colonia Aviación y de cualquier mercado rodante que ha sido el refugio de su trabajo.

Originario de la comunidad de Agua Prieta del municipio Mexquitic de Carmona, comenzaría a trabajar como afilador desde muy joven por curiosidad y también por necesidad.

Pero fue en la Ciudad de México, en un taller de tornos donde aprendió la maestría exacta de afilar navajas y cuchillos.

"Me enseñaron lo necesario para desarrollarme en este oficio, que me ha dado grandes satisfacciones. Incluso hoy a mi edad, el afilar cuchillos me sigue permitiendo salir adelante", expresó.

El silbato de Don Eriseo resuena en diversas calles de San Luis, dónde los residentes ya lo reconocen y admiran por mantener vivo este oficio y su entrega total al trabajo.

"Eriseo tiene unos 15 años viniendo al Tianguis de las Vías. A todos los taqueros nos afila los cuchillos. Es un ejemplo a seguir puesto que ya es un adulto de edad avanzada y aún tiene ganas de seguir trabajando", mencionó Ana, comerciante de antojitos mexicanos.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Una labor que ni siquiera el uso de sus muletas limita, "tengo un problema en las piernas, por ello utilizo un triciclo para moverme. Pero mi condición física no interfiere en que yo haga bien mi trabajo".

Al día este afilador puede dar filo a un aproximado de 21 Cuchillos o navajas, cifra que ha ido decreciendo desde hace ya algunas décadas.

"Ya no es lo mismo. Antes afilaba más de 200 Cuchillos, sin embargo aún hay gente que requiere de mi trabajo. Son pocas las personas que me buscan pero gracias a ellas subsisto", expresó.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Para afilar alguna pieza, Eriseo sólo requiere de un torno en el que coloca una piedra esmeril, para después con la fricción inclinada con el aluminio comenzar a afilar.

Su trabajo le conlleva un aproximado de cinco minutos, dependiendo de qué tan afilado necesite el cliente su cuchillo.

"Yo soy muy feliz haciendo mi trabajo. Este oficio me ha dejado muchas satisfacciones. Ser afilador para mí es un orgullo", refirió.

El oficio de afilador en México es casi milenario, Eriseo es uno de los pocos que aún se dedican a este trabajo y que lo sigue desempeñando de manera tradicional en el estado de San Luis Potosí.