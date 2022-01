Cómo no confundir una alergia con COVID

El Dr. Francisco Javier Espinosa Rosales, Presidente de la Fundación Mexicana para Niños y Niñas con Inmunodeficiencias y Director General del Centro de Inmunología, Alergia y Pediatría de reconocido hospital, nos explica: “Las alergias se parecen mucho a las infecciones virales, no solo al COVID, también a la influenza y al resfriado común. La diferencia es que cuando tienes alergias los síntomas respiratorios son sobre todo nasales, tales como congestión, estornudos, escurrimientos, además de comezón e irritación en ojos y lagrimeo, pero no te sientes mal, no tienes dolor corporal ni tienes fiebre, esa es la principal diferencia”, señala el Dr. Francisco Javier Espinosa Rosales.

Por ende agrega, la actual variante del SARS-Cov 2, Ómicron, sí te hace sentir el cuerpo cortado, dolores musculares y articulares, además de fiebre y signos respiratorios gripales (idénticos a los de las alergias).

Si no hay estos síntomas lo más probable es que sólo tengas una alergia, que aunque puede no ser grave sí es necesario tomar en consideración.

Para atender una alergia en un país como México es necesario saber que:

La mayoría de las alergias son producidas por alérgenos que siempre están presentes en el ambiente, en agentes como el polvo, la contaminación, el polen y el pelo de animales, por lo que las personas las padecen a lo largo del año.

Una tercera parte de las personas con alergias sí empeoran durante el invierno, sobre todo en quienes lo son al polen de los árboles.

En esta época por ejemplo, en las zonas más boscosas de la Ciudad de México (con presencia de fresno, encino o abedul) los árboles polinizan de manera masiva aumentando los síntomas de las alergias, sumándose a factores como la contaminación y las bajas temperaturas.

En México así como en los países con climas subtropicales, el 80% de las personas con alergias lo son a los ácaros del polvo, a veces combinadas al polen.

Es primordial que las alergias sean atendidas por especialistas certificados, dado que un mal diagnóstico puede traer consecuencias negativas a la salud.

El Dr. Francisco Javier Espinosa Rosales afirma que un tratamiento integral a una alergia al polvo (por ejemplo), puede llevar indicaciones como: