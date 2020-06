¿Usar tapabocas causa hipoxia? Un especialista lo explica

Es falso que el uso de los cubrebocas provoque hipoxia o que ocasione que la población pierda el conocimiento, aseveró Víctor Loza González, médico general con maestría en Biología Celular que actualmente se encuentra laborando en el área de hospitalización de Covid-19 en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

A la fecha ha atendido a por lo menos 80 pacientes que han sido afectados por el Coronavirus en quienes se ha recomendado el uso de cubrebocas para evitar la propagación de la enfermedad e insistió en señalar que no ha habido ningún tipo de problema por el uso de los tapabocas.

La hipoxia es la disminución del oxígeno disponible para las células del organismo, produciéndose alteraciones en su normal funcionamiento al no poder obtener la energía necesaria de los alimentos como carbohidratos, grasas y proteínas, es decir sería el aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos.

Actualmente se ha generado cierta desinformación en relación al uso prolongado de los tapabocas, ya que se dice que éstos, pueden provocar esta enfermedad, sin embargo el médico especialista indica que no existen fundamentos ni tampoco investigaciones científicas que señalen esta circunstancia

Depende mucho del tiempo que lo usen, si usted es una paciente que no tiene ninguna enfermedad de base, no tendría ningún problema, incluso no hay ningún dato médico o científico que diga que los cubrebocas pudieran estar provocando hipoxia, pero de todos modos se recomienda más el uso en la calle o en lugares abiertos, pero no hay datos científicos que orienten los dichos de que se está provocando la falta de oxígeno.

No hay evidencias de que el uso de cubrebocas genere desmayos o pérdida de oxígeno por el uso de cubrebocas, ya que esto sucedería en el caso de que no hubiera dióxido de carbono, ni oxígeno, sin embargo este tipo de equipo médico perfectamente permite el paso del gas y del elemento en mención.”

"No se acumula el dióxido de carbono entre la tela y el rostro de la persona, el filtro del cubrebocas permite que salga el aire perfectamente, incluso en los pacientes que tenemos hospitalizados usan cubrebocas y es para evitar una carga viral mayor a la que estamos expuestos no pasa nada, no se desmayan, ni pasa nada".

Como experto en la materia, recomienda el uso del cubrebocas porque no va a generar daños ni provocará que tenga poco oxígeno en la sangre “hay muchos mecanismos que el cuerpo tiene para generar una descompensación, una persona se desmayaría si utilizara bolsas de plástico que no permiten dejar entrar el aire ambiente, pero no por el uso de cubrebocas del material que sea.