Conoce la campaña "Guardianes de la Salud"

Durante esta pandemia, aun cuando los daños directos por el coronavirus no han afectado en gran medida a la población infantil como a las personas adultas, y en especial a personas adultas mayores, se reconoce que, como en toda situación de contingencia existen daños significativos, especialmente entre aquellas personas que antes de la crisis ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.

La COVID-19 modificó el acceso de las niñas y niños a servicios de salud, cuidado, educación y de protección social y la evidencia sobre los impactos de pandemias anteriores muestra que no solo habrá consecuencias inmediatas sino también en el largo plazo para muchos niños y niñas, especialmente para aquellas personas que se encuentran en la primera infancia, que es un periodo en el que la arquitectura del cerebro aún está en desarrollo y es altamente sensible a las adversidades del ambiente.

Es por ello que, conscientes de la necesidad de fortalecer las acciones en beneficio de niñas, niños y adolescentes, desde los Servicios de Salud y en colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, se invita a la población, pero en especial a las personas menores de 18 años a que junto con Chino, David, Ema, Itzel, Ivonne, Liz, Nachito y Tucho, los 8 “Guardianes de la Salud”, los cuales podrán conocer en la página de slpcoronavirus.mx, se identifiquen como uno de ellas o ellos, y descargando el formato de la credencial que los acreditará también como Guardianes de la Salud, nos ayuden a vigilar a que en su familia, vecinos, vecinas, amigas, amigos, en la escuela, la tiendita o a donde quiera que vayan se cumpla con las medida preventivas, y nos cuidemos entre todas y todos.

Las principales medidas para la prevención de la COVID-19 en la población pediátrica son similar a las personas mayores de edad, aunque con algunas excepciones, pero es muy importante que madres, padres y cuidadoras de este grupo etario ayuden a formar en ellos hábitos con la finalidad de que en la medida que se apertura espacios de recreación, así como la reanudación a las actividades escolares presenciales, se disminuyan los riesgo a la salud comunitaria.

Las recomendaciones a fomentar son:

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, pueden cantar una canción. Si no hay agua y jabón utilizar un desinfectante a base de alcohol, cuidado que no se ingiera.

• Uso de cubrebocas

El uso de mascarilla no debe ser obligatorio para los niños de hasta cinco años, por su seguridad; la OMS y el UNICEF recomiendan que la decisión de utilizar mascarillas en niños de entre 6 y 11 años se recomienda en espacios donde el riesgo es alto, y siempre bajo supervisión y previa capacitación en su uso correcto. Únicamente se recomiendan que los niños a partir de los 12 años utilicen mascarilla en los mismos supuestos que los adultos, en particular cuando no se pueda garantizar una sana distancia.

• Sana distancia

• Estornudo de etiqueta

• Limpieza y desinfección de objetos y superficies, como sus juguetes y equipos electrónicos, según su desarrollo, y siempre bajo supervisión de un adulto.

• Evita la sobreexposición a noticias y redes sociales, especialmente si esto causa temor o angustia. Se tiene que informar a los niños con un lenguaje claro y sencillo sobre los riesgos.

• Llevar una alimentación balanceada y adecuada ingesta de agua natural.

• Fomentar la actividad física como: correr, cantar, bailar, brincar la cuerda, o jugar a la pelota todos los días.

• Enseñarles a no tocar su cara, ojos, boca y nariz, sin antes lavarse las manos.

• Decirles que si se sienten enfermos o les duele algo, deben avisar a un adulto.

Recordar que dar el ejemplo es la clave, las personas adultas son un modelo a seguir para las niñas y los niños, por lo tanto aplicar los hábitos saludables antes mencionados en su persona ayudará a que sea más fácil para ellas y ellas imitarlo.

Y muy importante que, ante algún síntoma o signo de enfermedad, acuda con la niña o niño a su Unidad de Salud correspondiente. El link de la página https://slpcoronavirus.mx/guardianes-de-la-salud/

