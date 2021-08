¿5 "minutitos" más en la cama? aquí una técnica para despertarte rápido en la mañana

¡Dile sí, al cambio de hábitos en tu vida con la nutrióloga Diana Laura!

Suena el despertador, apenas escuchas la primera señal y te apresuras a posponerla, ¿Te identificas? Si eres de quienes de 5 minutos en 5 minutos se retrasan 1 hora, prueba esta técnica para despertar rápido en la mañana y olvidarte de los 5 minutos extra.

No lo podemos negar, levantarse temprano cada mañana no es para todos. La buena noticia, es que, así como existen técnicas para dormir en 2 minutos, algunos trucos te ayudan a despertar y levantarte rápido por la mañana.

¿Cómo despertar rápido en la mañana?

Sin duda, el reloj biológico de cada persona es diferente, algunos son diurnos y otros nocturnos, pero la mayoría debemos encajar en horarios entre las 8 y 19 horas, ¿Cómo lograr salir de la cama temprano? Por suerte, no sólo hay personas, sino especialistas preocupados por este tema.

Uno de ellos es el profesor e investigador del sueño, Seiji Nishino, quien asegura que es posible, no sólo despertar temprano y rápido en la mañana, sino hacerlo “fresco”. Para conseguirlo, debes seguir estos pasos:

Logra un sueño de calidad. Para poder levantarte revitalizado al otro día y no batallar, necesitas descansar una noche antes

Una buena forma de lograrlo, es con un baño caliente una hora u hora y media antes de acostarte, de esta forma aumentarás tu temperatura corporal y se irá a justando para una mejor calidad de sueño… y no duermas muy cubierta

Programa dos alarmas con 20 minutos de diferencia. Poner la alarma 20 minutos antes de la hora a la que tienes que levantarte, tiene que ver con las fases del sueño

La primera debe estar a bajo volumen para irte despertando si te encuentras en el sueño profundo y, la segunda, a un volumen normal para que en esos 20 minutos se haga el cambio de fase y despiertes más fácilmente y sin estar aturdida

Exponte a la luz natural. Para comenzar tu mañana con vitalidad y sin somnolencia, deja las cortinas ligeramente abiertas para que entre la luz solar por la mañana, pues ésta da la orden de comenzar el día

Deja a un lado las chanclas. Andar descalza, ayudará a tu cuerpo a despertar, al reducir la temperatura externa de la piel. Lavarte la cara con agua fría también puede ayudarte

Desayuna. El desayuno no sólo es el alimento más importante del día porque te proporciona energía y nutrientes para comenzar tu jornada, además, elegir alimentos crujientes o que te obliguen a masticar, serán un gran impulso

Esto, porque masticar mejora la estimulación neuronal y la memoria, activando y fortaleciendo las vías de comunicación entre el cerebro y el sistema nervioso.

Siguiendo esta técnica, no sólo despertarás más rápido, además estarás más activa mentalmente, haz la prueba.

5 pasos para comenzar a ser una persona diurna

Si eres una persona que no puede dormir antes de la 1:00 am y, en consecuencia, no logras despertar temprano, expertos de las universidades de Birmingham y Surrey en Reino Unido, encontraron cómo cambiar con éxito el reloj corporal en poco tiempo.

Para lograrlo, es necesario seguir estos pasos durante 3 semanas:

1. Despiértate de 2 a 3 horas antes de tu hora habitual, maximizando la entrada de luz exterior

2. Acuéstate de 2 a 3 horas antes de lo que normalmente lo haces y limita la exposición a la luz antes de dormir

3. Mantén las horas de sueño y vigilia fijas tanto entre semana como el fin de semana

4. Desayuna lo antes posible al despertar y come a la misma hora todos los días

5. Evita cenar después de las 7 de la noche

Finalmente, si lo que quieres es realmente despertar rápido y levantarte de la cama cuanto antes, evita posponer la alarma 5 minutos, lo único que harás es que el ciclo de sueño comience de nuevo y, en ese conectar y desconectar el cerebro, te sientas más cansada.

Mejor sigue esta técnica para despertar rápido en la mañana y comienza tus días con energía. Eso sí, recuerda que un estilo de vida saludable, dormir de 7 a 8 horas diarias, ejercitarte y reducir el estrés, no sólo te ayudarán a descansar mejor, también a sentirte bien a lo largo del día, con una vida plena y llena de logros, sonrisas y buen humor.

Leer más de El Sol de San Luis

Doble Vía Esta vitamina puede ser tu aliada en tiempos de coronavirus

Doble Vía Leche entera o light: ¿Cuál es mejor para bajar de peso? La verdad de esta bebida