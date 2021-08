Esta vitamina puede ser tu aliada en tiempos de coronavirus

Dile sí al cambio de hábitos en tu vida con la nutrióloga Diana Laura

El número de personas vacunadas contra COVID-19 aumenta exponencialmente cada día, esto quiere decir que estamos un paso más cerca del final de esta pandemia. Sin embargo, las nuevas variantes del virus, las medidas de seguridad relajadas y los jóvenes que aún no han sido vacunados aumentan el riesgo de contagios, y es importante recordar que las vacunas son muy efectivas para evitar complicaciones graves provocadas por la enfermedad, pero esto no quiere decir que no puedas contraer COVID-19 aun estando vacunado.

Por eso debemos seguir tomando todas las medidas posibles para ayudar a nuestro sistema inmune a mantenerse sano y fuerte, y la vitamina D nos puede ayudar en esa labor.

La vitamina D contribuye a la protección de nuestro sistema inmunológico. Es por eso que, desde el inicio de la pandemia, se convirtió en una de las vitaminas más estudiadas para el tratamiento y la prevención de la COVID-19.

Desde el año pasado, doctores empezaron a recomendar a sus pacientes tomar vitamina D como parte de su rutina diaria, ya que diferentes estudios han demostrado que una deficiencia de vitamina D puede empeorar el pronóstico de las personas infectadas con COVID, y esta vitamina funciona mejor cuando se toma de forma constante.

Si bien la vitamina D no es una cura mágica contra la COVID 19, sí fortalece al cuerpo en diferentes aspectos.

Beneficios de tomar vitamina D

•Reduce la inflamación.

•Promueve la salud de nuestros huesos.

•Reduce el riesgo de contraer enfermedades crónicas.

•Previene el envejecimiento.

Cabe mencionar que la deficiencia de esta vitamina es sumamente común, porque no se obtiene fácilmente de los alimentos que consumimos regularmente. La encuentras en algunos pescados como el salmón y la trucha, y en pocas cantidades en otros alimentos como huevo y algunos hongos. Es por eso que los humanos obtenemos la mayor parte de nuestra vitamina D de los rayos del sol, sin embargo, muchas personas han pasado más tiempo en interiores a raíz de la pandemia, y por lo tanto es fácil presentar una deficiencia de esta vitamina.

Por eso es importante asegurarnos de obtener suficiente vitamina D, por medio de medicamentos que proporcionen hasta 4,000 UI al día, una cantidad segura para el cuerpo y no solo ello nuestra :

calidad de sueño -- la actividad que tengamos diaria -- el ejercicio que realicemos dentro de casa -- nuestra alimentación y el manejo del stress que tengamos serán extrategías fundamentales para llevar adelantes estos tiempos de contingencia

Fortalece tus defensas ¡No bajemos la guardia! La pandemia todavía no termina, y esta vitamina es parte integral de nuestra salud. ¡Habla con tu médico!

Leer más de El Sol de San Luis

Doble Vía

Doble Vía