Uniformes en escuelas públicas son gratuitos: RGC

“Las escuelas públicas en San Luis Potosí no pueden obligar a los padres de familia a comprar uniformes, y menos ahora que los estamos regalando”.

Así lo manifestó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, ante las quejas de padres de familia de escuelas secundarias, como la “ESCA” o “Ciriaco Cruz”, en torno a que les están exigiendo adquirir el uniforme de la escuela.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

No les pueden exigir comprar algo que va a ser gratis, así de fácil, dijo, hay que acabar con esos negocios que son de unos cuantos, “precisamente por eso se están regalando los uniformes, en ninguna secundaria pueden exigir que los compren; mucho menos en estas que son federales, que son gratuitas”.

No pueden obligarlos a comprar uniformes, reiteró el mandatario estatal, ni que fueran particulares “eso no es posible, no lo vamos a permitir, la Secretaría de Educación debe impedirlo porque el gobierno del estado ya empezó a entregar los uniformes gratuitos para todos”.