(Video) Vamos a mostrar otra imagen ante Puebla: Klimowicz

Mateo Klimowicz, mediocampista argentino del Atlético de San Luis afirmó que el viernes 18 que visiten a Puebla el equipo mostrará una imagen diferente a la que dejaron en la Leagues Cup 2023, torneo en el que fueron eliminados en primera ronda.

"Hemos tenido tiempo para corregir las cosas que no nos salieron en la Leagues Cup, y el grupo está concentrado y listo para revertir esa mala imagen que dejamos, ahora con buenos partidos en la Liga MX.

En Estados Unidos no nos salieron las cosas como nosotros lo habíamos planeado, creo que todos estábamos bastante ilusionados de realizar dos partidos buenos ante los equipos de la MLS, pero al final nos trabamos y las cosas no salieron. Sin embargo ya le dimos vuelta a la página y ahora a mostrar otra cara en el torneo local", agregó quien porta la playera número 22 en los dorsales.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Algo que sí le dejó la Leagues Cup 2023 a Mateo es que anotó el primer gol internacional del conjunto potosino, por lo que su nombre quedará en los libros de historia del Club.

"La verdad que en el momento no sabía nada, y cuando me enteré fue un gusto enorme por lo que me ha dado esta institución, porque era el del empate, pero que lástima que al final no sirvió para mucho en ese juego que perdimos".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

De cómo esperan a Puebla en esta reanudación de la Liga MX, "Nos toca observar videos este día con el entrenador y vamos a preparar la estrategia, ya tuvimos tiempo para entrenar aspectos en los que fallamos, y esperemos no afecte la inactividad de estos días".

Aprovechó para enviarle un mensaje a la afición potosina: "Que nos apoyen como lo hicieron en las tres primeras jornadas que disputamos en la Liga MX, que las cosas van a mejorar y nos van a salir mejor acá en nuestro torneo a partir de este viernes de visita y la próxima semana que volvamos a jugar acá en casa".

Atlético de San Luis en la jornada 4 visita a Puebla el viernes 18 a las 19:06 horas, y en la fecha 5 recibe el miércoles 23 a León a las 21:00 horas.