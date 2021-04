Al cuerpo técnico del ADSL no le preocupa la tabla del cociente

En la conferencia de prensa posterior al partido ante Monterrey se presentó el auxiliar técnico del Atlético de San Luis, Pedro Gracia, y se le cuestionó sobre el hecho de que ya el conjunto potosino es último en la tabla de cociente, pero además está fuera de zona de repechaje y no llegan los triunfos.

"El tema de la porcentual (cociente) es una mochila que viene de atrás, que no hay que mirarla mucho. Nosotros no estamos pendientes de eso, sin duda pensamos más en entrar al repechaje que ese es el objetivo, inevitablemente con triunfos traerá que salgas del fondo de la porcentual. Ese problema lo venimos arrastrando de tiempo atrás y no nos preocupa, nos ocupa más hacer los puntos que necesitamos para avanzar a la siguiente fase, cosa que no estamos logrando pero estamos trabajando en ello".

Reconoció que para el Club el desembolsar mucho dinero por lo del cociente será una carga pesada, "pero bueno, yo habló de la parte deportiva y en esto el equipo está jugando mucho mejor a partir del partido ante Pumas, pero por cuestiones de futbol no se ha ganado y a veces así es el fútbol, no queremos excusarnos solo en eso que jugamos bien pero no ganamos; sin embargo si puedo decir con bases que los muchachos se están entregando al máximo y solo es cuestión de enfocarnos más para que los resultado se den, para que se vea reflejado ese trabajo diario que ellos hacen entre semana".

De la derrota ante Monterrey señaló que las cosas no les salieron, "creo que pese al resultado se hicieron las cosas dignas, solo faltó la contundencia para alcanzar esa victoria que tanto requerimos. No queda más que seguir trabajando porque el equipo siempre se esfuerza para sacar el resultado, pero surgen detalles que complican las cosas".

Y con relación a Germán Berterame y la no inclusión en el once titular, el charrúa explicó: "Tuvo un descanso porque acarreaba alguna molestia, pero en los últimos entrenamientos se lastimó el tobillo, sufrió un esguince y decidimos mejor no arriesgarlo, de ahí que no inició".

EL DATO

A Leonel Rocco le faltan dos partidos más para cumplir el castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria, por lo que no puede acudir a la conferencias de prensa

Te puede interesar esta nota: Diana García "Dinha" fue llamada a la Selección Mexicana Femenil