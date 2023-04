[Video] Regina Sirvent va con todo y contra todo con tal de lograr el podio

Regina Sirvent regresa al Óvalo Potosino con mayor experiencia y un equipo competitivo con el que buscará la bandera a cuadros cuando este domingo se dispute la categoría Challenge de la Nascar México Series.

“Estoy muy emocionada de llegar a San Luis Potosí para mí, San Luis es como una segunda casa el equipo en el que estoy corriendo en años previos es local, es eso es un lugar que me gusta mucho. además de que siempre me reciben con mucho cariño”, comentó Regina.

La única mujer piloto de la categoría se considera justa dentro de la pista y defenderá a toda costa su posición y luchará por meterse entre los primeros sitios de su categoría.

Cortesía | Regina Sirvent

“Yo creo que soy una piloto muy justa, ósea, no voy a pegar por pegar, pero si me voy a dar a respetar y si es necesario la agresividad lo voy a hacer, creo que con una buena configuración del auto considero que sí puedo estar ahí. El año pasado no le encontraba a punto de ser agresiva por pelear el último lugar, así que este año que estamos ya peleando en lugares de enfrente creo que es como una nueva mentalización”, mencionó la piloto del auto 01.

Regina considera que en esta fecha tienen grandes posibilidades de entrar al podio aunque será duro el trabajo pues tendrá que enfrentarse a la renovación de la pista y la cantidad de autos que habrá en esta carrera.

Cortesía | Regina Sirvent

“Va a ser una nueva experiencia la repavimentaron, traigo esa expectativa de cómo se va a comportar el auto con este tipo de pavimentos y se va a agarrar más, si vas a estar más suelto, la verdad es que creo que tenemos grandes posibilidades de tener ese auto 01 de Kotex-Quaker State-3M la cual van a influir muchos factores, creo que va a ser la suerte, en un óvalo tan pequeño pues hay muchos accidentes, mucho tráfico, la calificación va a ser muy importante, pero espero poder buscar ese podio”, dijo Sirvent.

Regina Sirvent aparece en la sexta posición del campeonato de pilotos de la Challenge con 28 puntos luego de la carrera en Tuxtla Gutiérrez donde finalizó en la posición 16 de la general y en su categoría en el sexto sitio.