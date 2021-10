Vale Aranda a dejarlo todo en el Óvalo Potosino

Continúa la fiesta previa a la novena fecha de la NASCAR Peak México que se correrá en San Luis Potosí el 24 de octubre en el Óvalo Potosino, con este serial viene también el campeonato de la FB Bhon Mikels Truck Series, donde participa Valeria Aranda, joven piloto que se encuentra peleando en la categoría de novatos y que quiere ser la revelación en tierras potosinas.

En su segunda aparición en la pista potosina, Aranda sabe de lo difícil que es manejar en este escenario “Es uno de los óvalos más de mandantes que he visto, es muy complicado en los rebases porque es muy pequeño, hay que tener cabeza fría toda la carrera.”

La primera parada de la NASCAR Peak en San Luis Potosí fue pasada por lluvias, algo que impidió realizar el sistema de calificación a los pilotos “nunca le había dado a ese óvalo y ahorita y tenemos prácticas y estoy contenta de completar los giros.”

La joven piloto intentará salir con la mayor cantidad de puntos en SLP. / Cortesía TUM

Vale Aranda es de las pilotos más jóvenes del serial y se encuentra haciendo su debut en el campeonato “Estoy consciente de que estoy tomando experiencia en los óvalos, siempre me dedique más a los circuitos y tengo planeado estar una temporada más y pelear el campeonato de expertos.”

La joven piloto, estará portando el moño rosa en su indumentaria como señal de la lucha contra el Cáncer de Mama, campaña que, a través de sus redes sociales impulsa con el lema #Tocateparaquenotetoque.

“Nuevamente, como en Aguascalientes, estaré portando el moño en señal de que estoy corriendo para ellas; este mes es importante, no solo tenemos que verlo un mes si no todo el año; quiero invitarlas a que se exploren para que no les toque un tipo de consecuencia grabe.”

Cortesía | TUM

A pesar de ser la única mujer que este rodando en tierras potosinas espera rendir buenas cuentas para su equipo “espero que nos vaya excelente, gracias a mis patrocinadores por cumplir este sueño; no estoy tan lejos del ocho y nueve, y muchas cosas pueden pasar” finalizó.

Actualmente, Vale Aranda ocupa la posición 10 de la categoría FB Bhon Mikels Truck Series donde suma, en nueve fechas disputadas 222 puntos; y aspira a sumar este fin de semana la mayor cantidad de unidades para poder ascender en la tabla de cocientes.