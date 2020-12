Todo listo para la Carrera Atlética Virtual Municipal

Los 300 participantes que se inscribieron a la primera Carrera Atlética Virtual 2020 Municipal recibieron en sus domicilios sus paquetes (kits) para que inicien con la suma de kilómetros, 5 o 10, que deben registrar a partir del domingo 6 de diciembre y por espacio de una semana.

Los llamados "kits de corredor" que la Dirección de Deporte Municipal entrega a domicilio contienen la playera, número, cilindro y productos de las firmas patrocinadoras de la lid.

Ya con su playera y número los participantes podrán empezar a completar sus distancias. / cortesía Ayuntamiento de SLP.

De acuerdo a la convocatoria, todos los participantes deberán realizar los recorridos portando la playera y número que se otorga en los paquetes. La distancia que elijan, sea 5 o 10 kilómetros, podrán completarlos en una sola largada o bien, se podrán ir sumando kilómetros día a día, caminando, trotando o corriendo.

Al final se les solicita a los participantes, enviar dos fotografías y un clip de video (no máximo de 30 segundos) al siguiente número de whatsapp 44 46 02 23 13 donde se recabarán las evidencias.

Estas evidencias servirán para confirmar que cumplieron con el reto y así hacerles llegar a sus respectivos domicilios la medalla conmemorativa del evento.

Cabe mencionar que la carrera virtual no es una competencia como tal, es más bien la posibilidad de incentivar a la ciudadanía a realizar activación física, en una modalidad distinta que intenta no exponer a los participantes, por lo que se pide que los recorridos se desarrollen en entornos que no generen ni aglomeraciones ni tampoco riesgo alguno, de preferencia realizarlos de manera individual.

