Todo listo para el VIII Encuentro Potosino de Atletismo 2021

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí (AAESLP) realizará del 22 al 24 de octubre el VIII Encuentro Potosino de Atletismo 2021 de pista y campo con sede en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CEDETARD) "Plan de San Luis.

El evento es en memoria de un buen atleta y mejor persona quien falleció recientemente. Se trata del LEF José Gerardo Blanco Ramírez, y se desarrollará en dos partes:

La primera etapa el viernes 22 que será exclusiva para kids (niños y niñas), categorías pre-infantil, infantil especial e infantil "A" en ambas ramas, en horario de 16:00 a 19:30 horas con las siguientes pruebas:

Los días 23 y 24 de octubre las pruebas son para adolescentes, jóvenes y adultos. / Cortesía AAESLP.

Pre-infantil (2016 y menores) con un circuito que incluye 25 metros planos, salto de longitud y lanzamiento de aro; Infantil especial (2014-2015) con 30 y 50 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de pelota de tenis y relevo 4x100 metros; Infantil "A" (2012-2013) 30, 50 y 60 metros planos, salto de longitud, impulso de bala (1 kilo), lanzamiento de pelota de béisbol y relevo 4x100 metros.

Se les premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada prueba, categoría y rama, mientras que en pre-infantil todos reciben medalla.

La segunda etapa los días sábado 23 y domingo 24, el primer día de 10:00 a 16:00 horas y segundo de 8:00 a 15:00 horas, en ambas ramas. Las categorías serán y pruebas serán:

Los más peques tendrán competencias este viernes 22 por la tarde en el CEDETARD. / Cortesía AAESLP.

Infantil menor (2010-2011), Infantil Mayor (2008-2009), Sub 16 (2007), Sub 18 (2005-2006), Sub 20 (2003-2004) y Abierta (2002 y anteriores). En cada una habrá pruebas acordes a la edad tanto en pista como en campo. Se incluye la Master 40 años y más solo con 5,000 metros marcha. Y también categoría abierta silla de ruedas y para ciegos y débiles visuales con pruebas de 200 y 400 metros planos.

Se les premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada prueba, categoría y ramas. Placas a los tres primeros equipos en base a medallero general (criterio olímpico).

EL DATO

Todo los participantes deberán portar cubrebocas y se aplicará protocolo de seguridad sanitaria.