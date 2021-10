El Maratón de Berlín, reto cumplido para Loyda Hernández

Loyda Hernández, oriunda de la comunidad de Tenexo del municipio de Tamapamolón Corona, San Luis Potosí, con un tiempo de 3 horas 19 minutos 21 segundos, logró ubicarse entre las 7 mejores mexicanas en el Maratón de Berlín 2021.

"Soy potosina, soy mexicana, enfermera por vocación y atleta por pasión", así se define en sus redes sociales, quien nació un 23 de julio de 1990 y que después de finalizar sus estudios de enfermería en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) en la capital potosina, se le presentó una oportunidad de trabajo en Alemania, la cual no pensó y decidió emigrar a ese país europeo sin conocer el idioma pero con la ilusión de tener una mejor calidad de vida y sobretodo desarrollarse profesionalmente.

Actualmente es enfermera de tiempo completo en el Charité que es un hospital público universitario ubicado en la ciudad de Berlín, Alemania, y que se cuenta entre los más grandes de Europa.

Sin embargo a pesar de que la mayor parte de su tiempo lo consume en su profesión, Loydis como le dicen sus conocidos, desde que inició un 14 de septiembre de 2012 a practicar el atletismo de ruta de manera formal, no lo ha dejado y aprovechó sus descansos y horas libres para entrenar durante 4 meses y poder tener la oportunidad de correr su segundo Maratón de Berlín, apoyada por su futuro prometido de origen germano.

Su tenacidad, disciplina y constancia la llevó al final a lograr su meta de completar los 42 kilómetros 195 metros por las principales calles de Berlín, las cuales recorre diariamente para ir a su trabajo. El tiempo de 3h19m21s la ubicó nada menos que en el séptimo sitio entre el top 10 de las mexicanas del evento y mejor segunda potosina, solo superada por Ana Cecilia Aldrete, de SLP, con 3h12m26 que fue quinta. La mejor de todas fue Aurora León de la Ciudad de México con 2h58m16s, entrenada por Luis Nemer.

"Creo que cuando te propones metas y las trabajas, el resultado se logra, entre más grande es tu objetivo, mayor debe ser tu confianza. Gracias a mi futuro prometido que me apoyó durante el recorrido, un día antes estudiamos bien el recorrido para ver en que puntos me iba a dar geles y shot de cafeína, por lo que fue entre los kilómetros 34 y 36 que me los entregó y pude revivir porque el 20K lo superé bien, pero a partir del 33 se me bajaron las pilas, pero reviví con eso y volví a la vida, tan es así que logré superar mi marca del primer Maratón de Berlín que corrí y fue estupendo. Todo mi amor para él", comenta Hernández Reyes.

Por último aprovechó para agradecer a su entrenador Porfirio Martel Vázquez, quien formó parte del Comité Olímpico de México de aletismo en el año 1993, así como a la porra mexicana que la alentó durante todo el recorrido, no sin antes prometerse que pronto estará de vuelta corriendo otro magno evento, pues el atletismo es su pasión.

EL DATO

Loyda Hernández Reyes nació en Tamapamolón Corona, SLP, y se inició en el atletismo en septiembre de 2012.