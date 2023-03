Tenistas potosinas juegan hoy en el WTA 125 San Luis Open

Por la tarde-noche de este martes 28 entran en acción las tenistas potosinas Fernanda Contreras y Marcela Zacarías, quienes buscarán dar la sorpresa y colarse a la segunda ronda del WTA 125 San Luis Open.

Para este segundo día de actividades se han programado un total de 12 partidos, tanto en singles como dobles, en las canchas de arcilla del Club Deportivo Potosino. Aquí la orden de juegos completa:

ESTADIO CDP: A las 14:00 horas Conny Perrin, (Suiza) (Q) vs. María Fernanda Navarro Oliva, (México) (WC). No antes de las 15:30 horas Paula Omaechea, (Argentina), vs. Nadia Podoroska, (Argentina).

No antes de las 18:00 horas, Fernanda Contreras Gómez (SLP-México) vs. Dalma Galfi, (Hungría) (3). Enseguida: Elisabetta Cocciaretto, (Italia) (1) (WC) vs. Marcela Zacarías (SLP-México).

Cortesía | WTASanluis

Cortesía | WTASanluis

CANCHA 4: A las 14:00 horas Eva Lys (Alemania) vs. Tatjana Maria (Alemania) (2). No antes de las 15:30 horas Emiliana Arango, (Colombia) (WC) vs. Julia Grabher, (Austria) (6).

Enseguida Despina Papamicail, (Grecia) vs. Aliona Bolsova, (España). Posterior Ludzya Marozava / Renata Zarazúa (México) vs. Natela Dzalamidze (Georgia) / Kamilia Rakhimova.

CANCHA 8: A las 14:00 horas Whitney Osuigwe (USA) (Q) vs. Katrina Scott (USA). Enseguida Hailey Baptiste (USA) (Q) vs. Leolia Jeanjean (Francia).

Posterior Laura Pigossi (Brasil) (8) vs. Andrea Gamiz, (Venezuela) (Q). Cierran Quinn Gleason (USA) / Elixane Lechernia (Francia) vs. Ingrid Neel (USA) / Olivia Tjandramulia (Australia).

La entrada a los partidos tiene un costo y pueden adquirir los boletos en la sede del torneo: Club Deportivo Potosino.