Si me toca debutar en Liga MX, estoy listo: Diego Urtiaga

El portero del Atlético de San Luis, Diego Urtiaga, afirmó que si el técnico lo considera para asumir la titularidad en los próximos dos partidos ante Puebla y León, cuando se reanude la Liga MX, él se encuentra listo y motivado para hacer su debut.

Nacido hace 24 años en Puerto Vallarta, Jalisco, el cancerbero tomó el lugar de Andrés Sánchez al resultar lesionado en el primer partido de la Leagues Cup. Y fue titular ante Red Bull New York en el segundo cotejo que disputó Atlético de San Luis en Estados Unidos.

La lesión de su compañero al parecer tendrá para dos semanas más, por lo que se abre la posibilidad de que el viernes próximo que visiten a Puebla, sea el titular. Sobre ello, Urtiaga Ramírez en entrevista comentó:

“Desde que llegué a este club siempre he trabajado al cien por ciento. Me siento muy contento, las oportunidades llegan así de un momento a otro, más en esta posición que es un poco más complicado, si se llega a presentar la oportunidad es con todo y a seguir trabajando para aprovechar al máximo. Creo que mis grandes cualidades es la constancia, disciplina, entrega, eso nunca puede faltar en mi, y ya en el terreno de juego me defino como un buen arquero con potencia, ubicación y siempre atento a todo lo que suceda".

Cortesía | Atlético de San Luis

Cabe mencionar que Diego tiene ya 4 años con el Club Colchonero, llegó en agosto de 2020, y ha sido titular en la Liga Premier, Sub-20 y Sub-23 del equipo, además de que el 28 de abril del 2022 renovó su contrato por tres torneos más ya cuando fue ascendido como tercer portero del primer equipo. Previo a ello estuvo un torneo a préstamo con Coyotes de Tlaxcala de la Liga Expansión para que tuviera fogueo.

“Se buscó tener salida a un equipo a préstamo para tener más fogueo, lo aproveché muy bien, pero ahora que se presenta la oportunidad hay que tomarla con calma para eso trabajamos todos los días, si se llega a presentar (debut) tomarlo con la mayor responsabilidad".

Por último, sobre lo que ha hecho el equipo en estos días, Diego comentó: “Hemos estado trabajado en detalles que siempre son con el objetivo de mejorar al equipo y aprovechamos estos días para estar listos para el arranque del torneo”.