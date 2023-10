Rene Ortiz séptimo general en el Mckirdy Micro Maratón 2023

El rioverdense René Eduardo Ortiz no ceja en su intento de buscar la marca para Juegos Olímpicos París 2024, por lo que participó en el McKirdy Micro Maratón en Valley Cottage, Nueva York, en el que finalizó en séptimo sitio general.

El resultado es bueno si se toma en cuenta que fue el mejor mexicano y Latinoamericano de los 42 kilómetros 195 metros, superado solo por seis estadounidenses. Además de que su tiempo fue de 2 horas 14 minutos 53 segundos, su mejor tercer resultado personal en esta distancia.

Sin embargo para Ortiz Morales este logró no lo dejó satisfecho toda vez que no alcanzó a dar la marca para para la cita olímpica del próximo año, que es bajar de las 2 horas 11 minutos, sin embargo como el lo escribió en sus redes sociales, le deja aspectos positivos.

"Corrí mi quinto maratón en mi carrera deportiva, logré mi tercer mejor tiempo, pero que quedé lejos de mi objetivo de la marca olímpica. Sin embargo hay cosas rescatable a pesar de fallar en el intento, como es que nuevamente después de 2 años y 5 meses pude correr esta prueba que amo y a la vez que me hace sufrir, y quienes conocen de esto saben que bajar de las 2 horas 15 minutos no es nada sencillo.

Cortesía | Facebook Rene E Ortiz

Lo intenté desde el principio del maratón, pasé los 21 kilómetros en 1 hora 05 minutos 15 segundos, pero en la segunda parte quise mantener ese ritmo y me reventé, pero logré finalizar en el séptimo sitio general. Aún así esto me deja sabe que aunque paso un buen tiempo, se puede seguir soñando. Ahora hay que tomar un descanso para seguir intentando en el próximo objetivo que es correr el Maratón Sevilla 2024 en España, que se me negó el año pasado por una lesión", agregó.

Cabe mencionar que el ganador absoluto del Mckirdy Micro Maratón fue Tsegay Tuemay, de Arizona, Estados Unidos, con tiempo de 2h11:04, marca que buscaba el potosino, quien finalizó con 2h14:53 en el séptimo sitio entre 148 maratonistas inscritos y entre 104 varones que cruzaron la meta.

La ruta fue en un circuito al que le dieron 9 vueltas, y el rioverdense siempre se mantuvo entre los cinco primeros lugares, pero en el último kilómetro cayó al séptimo puesto.