Reeligen a Eduardo Hernández como presidente de la AEAPAC

Por unanimidad al presentarse solo una planilla, resultó reelecto para el periodo 2022-2026 el Maestro Fide Eduardo Hernández Guerrero, durante la Asamblea Ordina que realizó la Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinos A.C.

Después de darse el informe de actividades y estados de cuenta de la Asociación en el pasado periodo, se procedió a las votaciones para elegir nueva mesa directiva, pero al solo presentarse una planilla encabezada por el MF Hernández Guerrero, los clubes afiliados determinaron darle su respaldo al actual presidente de la Asociación.

Así la mesa directiva para el periodo 2022-2026 queda conformada de la siguiente manera: MF Eduardo Hernández, presidente; Alin Martínez Hernández, vicepresidente; Gloria Gallegos Rocha, secretario; Salvador Beltrán Cedillo, tesorero; Luis Manuel Acosta Leos, comisario.

El MF Eduardo Hernández Guerrero seguirá al frente de la Asociación Estatal de Ajedrecistas. / Cortesía AEAPAC

Juan Pablo López Rueda, Eleazar Samuel Kolosovas Machuca y Nohalí Arizema Gutiérrez Castro, como vocales; Carlos Hernández Elizondo, representante jurídico, e Isaac Valentino Tello Chávez, vocal medallista.

Durante la Asamblea se refrendó el compromiso de seguir promoviendo el ajedrez en todo el Estado, y sobretodo apoyar a los seleccionados y jóvenes promesas.

Por lo pronto la Asociación Estatal realiza el selectivo estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2022 para obtener la selección de San Luis Potosí. Entre los ajedrecistas favoritos para quedarse con el pase están: Valeria Andrade Díaz y Valentina Garza en Sub 12 femenil; Pedro Hernández en Sub 16 varonil;: Noeli Sofía y Ariel Olguín en Sub 14; Daniela Sotelo, Brenda Guajardo y Alexia Aguilar en Sub 16 femenil, todos del Club Ajedrez H8; sin olvidar a Angela Minerva Salazar Chávez del Club Alekhine e Irlanda Juárez del Club Santa Elena Chess Club de Ciudad Fernández, SLP.

EL DATO La Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinos realiza en estos días el selectivo estatal rumbo a Juegos Nacionales CONADE 2022

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí