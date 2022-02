A pesar de perder a André Jardine le gustó como jugó su equipo

André Jardine, Director Técnico del Atlético de San Luis, se mostró complacido de que sus jugadores asimilaron rápido el estilo de juego que busca imprimirle al equipo, aunque quedó insatisfecho por la derrota, ya que siente que merecían más ante Toluca.

"Hubo muchas cosas buenas, el juego que se vio (ante Toluca) es un avance con relación al trabajo anterior que venía haciendo el equipo, que no es una crítica a lo pasado sino el constatar que se está avanzando; creo que mis jugadores asimilaron muchas cosas, la ocupación de espacios que era algo que se trabajó en la semana. Manejar bien la pelota, tocar la pelota de un lado a otro. Dentro de lo posible muchas cosas se lograron, pero a veces el fútbol es ingrato y no te da las cosas que esperas, para mi merecíamos más, un mejor resultado".

Ahondó en que "perdemos muchos goles claros, debemos ser más consistentes, Toluca tuvo situaciones de contragolpe que no me gustaron nada. Necesitamos tiempo para desarrollar lo que queremos, debemos ser más contundentes y defender mejor. Ante América se hizo un gran partido, esta vez no. Nuestro objetivo en casa es que logremos los resultados, no como hoy".

El timonel carioca expresó que con el tiempo se darán los resultados que el Club espera. / Cortesía ADSL.

Se le cuestionó al timonel carioca que deben hacer para volver a la senda del triunfo, "nuestra filosofía es pensar juego a juego, estábamos muy enfocados en Toluca pero a partir de mañana en nuestra cabeza estará el siguiente rival, Tigres, estudiarlos muy bien y construir una estrategia que nos de condiciones de buscar el resultado. Todos los partidos son difíciles, puedo decir que la liga mexicana es muy parecida a la brasileña, porque en todos los partidos el último le puede ganar al primero, entonces hay que respetar a todos y tenemos que saber como enfrentar a cada rival que nos toque en el futuro".

Y de cómo se sintió dirigiendo su primer partido en el fútbol mexicano, comentó: "Muy bien, la verdad que estaba bastante ansioso, soy muy emocional, me contagio con lo que sucede en el terreno de juego y se notó, lamentablemente aunque el equipo luchó y tuvo situaciones de gol, no pudimos y algo tenemos que hacer para remediar esto, aunque hay que saber que esto no acontece de un día para otro, es cuestión de tiempo, se demora un poco pero entre más trabajemos lograremos esa consistencia y para que los resultados se den en corto tiempo", apuntó.

EL DATO

Atlético de San Luis cerrará el mes de febrero con dos partidos de visitante, ante Tigres y Monterrey.