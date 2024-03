Rally Hecho en México 2024, nuevo reto para Ricardo Cordero

Este fin de semana 35 pilotos de 12 escuadras compiten en el Rally Hecho en México en Huatulco, Oaxaca, el cual tiene como favorito a Ricardo Cordero, quien busca sumar su segunda victoria del año, ahora conduciendo el auto "El Malditillo".

El Rally es de velocidad sobre asfalto con distancia total a recorrer de 150 kilómetros, de Huatulco a Mihuatlán y a San Francisco del Pacífico. Compiten en dos categorías: Autos Modernos (1995-2024) y Autos Vintage (1950-1994).

Cortesía / CNRM

“Sin duda alguna me gusta intentar nuevos retos, es un rally en dónde vamos a compartir con muchos amigos del rallismo y teníamos que estar aquí, sabemos que esta experiencia será divertida en muchos aspectos, es un rally en el que no estaremos sumando puntos, pero eso no quiere decir que no vamos a competir para ganar, veníamos a divertirnos, estaremos conduciendo El Malditillo, auto que la gente ubica por la Carrera Panamericana. Agradezco al team 399 Tactical / GHR Motorsport / Valladolid Servicios Financieros / MGR por su apoyo en cada carrera, sin duda esta será una experiencia formidable.” apuntó Cordero.

Cortesía / CNRM

Como lo mencionaba el piloto potosino, junto con su navegante michoacano Marco Hernández, no estarán peleando puntos para ningún campeonato ya que el Rally Hecho en México 2024 es un evento por invitación y tiene causa social, apoya a la comunidad local bajo el lema "Ayudar es la meta", por lo que un porcentaje de lo recaudado lo destinarán a dos organizaciones locales: Un Nuevo Amanecer A.C. y Equipo Verde Huatulco A.C.

A pesar de no ser un evento oficial cuenta con aval de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, Comisión Nacional de Rallies México AC (CNRM), y el Rally Automóvil Club México, quienes anunciaron que el siguiente compromiso, si puntuable para el Campeonato Nacional será el Rally Aguascalientes, programado del 11 al 14 de abril.