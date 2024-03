Lorena, la karateca potosina que lucha contra los estereotipos de género

A pesar de que en los últimos seis meses ha sido reconocida con el Premio Estatal del Deporte 2023 como mejor entrenadora y hace unos días con el galardón Potosina del Año 2024, para Lorena Mendoza el inculcar valores a través del deporte es lo que más le apasiona, sin pensar en que sea reconocida.

Cortesía UASLP

"Agradezco al Inpode e Instituto de las Mujeres los premios que me otorgaron, han sido reconocimientos inesperados pero profundamente apreciados que jamás pensé recibir por mi labor y dedicación al entrenamiento de niñas y adolescentes en el karate".

Ese trabajo que ha venido realizado Mendoza Rosas ha sido de muchos años en la disciplina marcial. "Desde que competía hasta que me convertí en entrenadora, he cosechado seguridad y experiencia en competencias desde esa temprana edad, por lo que he adquirido la confianza necesaria para enfrentar cualquier desafío, tanto dentro como fuera del tatami. Importante ha sido el apoyo de mi pareja y el ejemplo que le brindamos a nuestros dos hijos varones, que son lo más importante en mi vida".

Por lo que exhorta y motiva a promover la actividad física en los hijos cual sea la disciplina. “En casa, el deporte es un tema que hemos cultivado juntos como familia, pero también observó que cada vez más madres y padres buscan integrar a sus hijas al karate, principalmente por motivos de defensa personal, lo que está bien ya que este deporte ofrece además de seguridad personal, que en estos tiempos es una prioridad, valores como la perseverancia, trabajo en equipo y respeto mutuo".

En cuanto a las mujeres y su lucha diaria ante estereotipos de género que aún persisten en el mundo del deporte, la entrenadora de Karate de la UASLP, afirmó que ella se ha mantenido firme en su convicción y confianza en lo que hace.

“Aún me encuentro con preguntas como ‘¿por qué representas?’, ‘¿por qué haces esto?”, pero llegó a la conclusión que debemos en estos tiempos empoderar a nuestras niñas y adolescentes desde pequeñas, se les debe inculcar la creencia de que pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Que sueñen, crean pero trabajen duro para alcanzar sus metas. Y no olvidar enseñarles a los niños y jovencitos varones, que reconozcan y respeten el valor y el potencial de las mujeres, promoviendo así la igualdad de género en todos los aspectos de la vida", apunta.

Por último señalar que los reconocimiento que ha recibido Lorena Mendoza se deben a su éxito como entrenador nacional de México, en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y Juegos Panamericanos 2023, además de ser la primera entrenadora en la historia del karate potosino en calificar a un atleta a la cita Panamericana, en la persona del joven Daniel Espinoza Niño.

"Los reconocimiento que he recibido los comparto a distancia con todas las mujeres que luchamos y seguimos luchando por la igualdad de género y la inclusión".