¿Qué afectaciones tiene el Covid-19 en los atletas?

Todos sabemos o hemos escuchado respecto a los síntomas que se pueden obtener después de que una persona adquiere el Covid-19, de sus síntomas de su peligrosidad, pero ¿Qué tanto afecta a los deportistas cuando estos contraen dicha enfermedad?

El Dr. Eduardo Velázquez Torres, especialista en Medicina del Deporte del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, habló respecto a este tema, de la peculiaridad con la que se adquiere y de las secuelas que puede dejar en un deportista.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Señaló que el Covid-19 tiene una particularidad muy especial, pues es un virus oportunista que agrede antes de que reacciones nuestro sistema inmunológico, este se transmite de persona a persona, no es respiratorio al cien por ciento, tiene una característica que es cardio-respiratoria; pues ya involucra órganos como el corazón que produce alteraciones importantes.

En el caso de los deportistas los puntos de mayor riesgo donde se puede adquirir este virus es en los entrenamientos grupales, en donde se tenga que convivir en vestuario, albercas, son los de mayor riesgo.

“Definitivamente la transmisión como se da, que es de persona a persona, puede conllevar a un riesgo, por eso hay que ser muy cuidadosos, pues lo primero como atleta va a sentir son todos los síntomas característicos de este virus” comentó Velázquez Torres.

Importantes secuelas quedarán en el deportista en caso de contraer el Covid-19. / MARTÍN BÁEZ

“El virus cuando ingresa a nuestro cuerpo invade tanto los alvéolos y los bronquios que los llena de secreción y al momento en que no hay un intercambio gaseoso esa secreción taponea los bronquios y el cambio de oxigeno no se lleva acabo, de tal forma que nuestra superficie respiratoria se disminuye y automáticamente el paciente tiene que ser intubado” comentó.

El grave problema de ser intubado es que el deportista ya no podrá realizar grandes esfuerzos “es condiciona que cuando sean dado de alta, queden con secuelas; se encuentra en estudio cuánto tarda en regenerarse los tejidos, no hay una respuesta a este problema, por eso es mejor que antes de llegar a ese punto hay que prevenirlo”

La idea fundamental es que continúe con sus entrenamientos, pero bajo un control “esto nos permitirá tener que el sistema inmunológico no se ve afectado y la otra que la conglomeración alrededor de nosotros, no nos cause un resigo mayor” finiquitó.