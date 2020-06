De secuelas nadie sabe; después del virus ¿cómo se vive?

Así se visualiza la notoria afectación de mis pulmones a dos semanas de haber sido dado de alta. Todas esas manchas blancas como telarañas las provocó la pulmonía derivada al haber sido contagiado por Covid-19. En estos momentos aún me cuesta respirar, señaló Fernando O., de 37 años de edad mientras mostraba una de sus radiografías.

Fernando, quien hace más de un mes fue diagnosticado con Coronavirus, y que hoy al haber “librado” la batalla contra esta enfermedad respiratoria, confiesa que después de quince días de ya no ser paciente Covid-19, aún tiene repercusiones importantes en sus pulmones.

Lee también: Menores de 20 tienen la mitad de posibilidades de contraer Covid-19

“Fui a realizarme una placa de tórax, por indicación del especialista, ahora tengo hipertensión venocapilar pulmonar, lo que me ocasiona por momentos disnea. Reitero aunque ya no soy “portador” del virus en la radiografía se puede observar el daño que -creo yo- ocasionó en mi esta terrible enfermedad. Ya me han recetado otro tratamiento, según sé para aumentar mi presión intravascular y que esto me ayudará a sobreponerme de las secuelas de este virus”.

“Es difícil porque poco se habla sobre qué hay después del Covid-19, cómo se vive, qué repercusiones físicas y hasta psicológicas tenemos los sobrevivientes. De manera personal tuve suerte que el médico que me atendió sugirió esa placa de tórax, y así darle continuidad a los cuidados que tengo que llevar a cabo para proteger ahora aún más mi salud. Pero, qué tratamientos posteriores hay para quienes sí “volvemos a la normalidad”, yo haría un exhorto a las instancias de salud, para que hablen respecto al tema. Mucho se explica de muertes y contagios, pero no de quienes hemos sido dados de alta, ni las consecuencias o secuelas que deja este virus en el organismo”.

Te puede interesar: Dexametasona, el primer fármaco que reduce mortalidad en casos más graves de Covid-19

“Hay mucho que desconocemos, por ejemplo a mi me dicen los doctores que este padecimiento seguramente ya lo tenía desde antes de que me contagiara por Covid-19, pero lo ignoro, ¿cómo sé que no es a consecuencia de este virus? Mi vida era otra antes de padecer la enfermedad, sólo ruego a Dios curarme y estar a la perfección en unas semanas más”, exclamó.

Aunque los médicos ya le indicaron a Fernando que no se encuentra grave y que mejorará su salud a través de un tratamiento que incluye Tedafanil, estimuladores SGC y algunos diuréticos, él se dice preocupado por la falta de información y seguimiento que se le da a los pacientes dados de alta, e insiste “No nos olviden, somos un eslabón importante de esta enfermedad”.

Lee más: Mutación del coronavirus aumenta posibilidades de infección: estudio

Actualmente a nivel mundial, se mantienen las investigaciones acerca de efectos tardíos o permanentes en las personas que padecieron SARS- Covid- 2, pues se enfrentan a una enfermedad infecciosa que requiere sistemas de vigilancia de rutina, apoyados de redes de laboratorios, pues es un virus respiratorio emergente -prácticamente nuevo-, que hasta ahora no tiene cura, ni tratamiento fijo.

A nivel nacional aún se indaga acerca de las sintomatologías permanentes que pueden evidenciar algunos pacientes, pero poco se ha explicado sobre ello, y si estas pueden presentarse en pacientes con o sin comorbilidades. Se desconoce si en la entidad potosina, existe alguna documentación acerca de los pacientes dados de alta y si a éstos se les da seguimiento médico por parte del sector salud, o si presentan padecimientos a secuela de esta grave enfermedad respiratoria.