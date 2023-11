Premio Municipal del Deporte para el potosino Aníbal Ibarra, un “vendedor de sueños”

Aníbal Ibarra le ha dedicado más de una década a formar atletas, a darles la confianza a cientos de jóvenes a alcanzar sus metas sin importar los obstáculos, gracias a sus enseñanzas y motivación, varios de ellos han logrado participar en eventos internacionales, poniendo el nombre de San Luis Potosí en lo más alto.

“Aproximadamente hace 13 años comenzamos como un juego con mi hijo el más grande con Aníbal, lo empecé ayudar un poco en la parte de atletismo, el hacia triatlón y después empezamos a estudiar. Nos empezó apasionar y creamos un grupo con cuatro jóvenes y de ahí a un gran grupo de 50 chicos”, comentó Aníbal Ibarra.

El entrenador está orgulloso de todos y cada uno de los alumnos que han pasado por sus enseñanzas y recuerda con cariño hasta dónde han llegado los jóvenes que tiene o tuvo a su cargo y también con chicos con discapacidad.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Han pasado alrededor de 150 o 200 chicos y hemos tenido campeones mundiales, campeones panamericanos, chicos en el Mundial de Atletismo, en Campeonatos del Mundo de Campo Traviesa, en Panamericanos de Campo traviesa, Panamericanos, Atletismo Panamericanos de Triatlón, y ahorita que incursionamos con escuela de chicos con discapacidad también a un chico ya en un Mundial de Grand Prix de Atletismo y en Juegos Paranacionales, campeones en diferentes áreas”, recordó.

Por esta razón Aníbal Ibarra fue electo con el Premio Municipal del Deporte, un logro importante en su carrera y agradece a todas las personas que lo han impulsado a seguir en este camino, entre ellas a una muy especial que le dijo una frase que nunca se le olvidará.

“Es un logro muy importante para mí, después de unos meses algo complicados ahorita que Enrique Galindo y todo su grupo nos haya premiado créeme que es algo muy significativo en lo personal para mí y para mi familia. Es una gran satisfacción tener mucho tiempo trabajar con chicos con sueños con ilusiones, en alguna ocasión. Por ahí el hermano de don Paco Portillo, me decía eres un 'vendedor de sueños, no cambies' y créeme que es lo que más me gusta y me apasiona”.

Ahora tiene a su cargo la coordinación de Deportes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en donde busca no solo regresarle el brillo a la máxima casa de estudios sino además imprimir su propio sello.

“Para mí es un gran reto en la Universidad, hacer crecer el deporte en nuestra máxima casa de estudios, regresar la identidad con las Águilas. Este año tenemos el reto del Campeonato del Mundo Sub-18 con un grupo de jóvenes muy interesante y aparte buscar que nuestro Universidad Autónoma regrese a grandes posiciones”, finalizó.

Aníbal Ibarra recibirá el reconocimiento el próximo 9 de noviembre en una ceremonia especial donde además se reconocerá a otros deportistas potosinos en varias modalidades.