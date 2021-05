Potosinos destacaron en el torneo macro regional de levantamiento de pesas

Gran participación tuvo la delegación potosina en el torneo macro regional de levantamiento de pesas, que se efectuó de manera virtual para obtener boletos a los Juegos Nacionales CONADE 2021.

En el quinto día de competencias participaron siete pesistas de San Luis Potosí, que efectuaron sus levantamientos en la sala de combates de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

Sofía Soler Torres fue la primera en competir en la categoría sub 20, división de los 71 kilogramos y en la modalidad de arranque tuvo su mejor participación al levantar de forma correcta sus tres intentos con pesos de 52, 54 y 57 kilos. En el envión, logros dos levantamientos y en el tercero falló para cerrar con un promedio de 125 kilogramos.

En la misma categoría participaron pero en la división de 89 kilos, rama varonil Arturo Adrián Solís Salas y Héctor Uriel Milán Osornio. El primero logró en arranque sus tres intentos perfectos con pesos de 73, 78 y 82 kilogramos, mientras que el segundo realizó los dos primeros efectivos con 95 y 100kgs, pero en el tercero intentó 103kgs y no lo pudo concretar.

Por su parte Randy Abraham Luna Licona compitió en la categoría sub 20 división de los 102 kilos. En la modalidad de arranque el potosino no consiguió efectuar de manera correcta ninguno de sus levantamientos, mientras que en la modalidad de envión consiguió realizar el primero con 105, el segundo con 110 y ya el tercero no pudo con 115 kilogramos.

Quien también participó fue el multimedallista de Olimpiada Nacional, Vicente Uriel Montoya Alvarado en la categoría sub 23, división de los 67 kilogramos. Logró en arranque dos de sus tres intentos con 110, 115 y falló en 120 kilogramos; en envión levantó 135, falló en 140 y luego repitió ese peso en el tercero y lo levantó para totalizar 225 kilogramos.