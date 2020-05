Pilotos contentos con su participación en la Súper Copa eSport

Llegó a su fin la temporada de Súper Copa Red Cola eSports, un campeonato virtual en el que se midieron los mejores pilotos de México, entre los que se encontraban Hugo Oliveras, Santiago Tovar, Giancarlo Vecchi y Pablo Pérez de Lara.

Los drivers del equipo HO Speed Racing cierran su participación en este primer serial virtual, el cual les brindó la oportunidad de mantenerse en forma y activos, además de ofrecer una nueva modalidad de entretenimiento a sus fans y de exposición para sus patrocinadores.

Giancarlo Vecchi, digno representante de Restonic y quien logró concluir en el top ten de Monza, aseguró estar muy contento. “El campeonato nos ha servido como pilotos para mantenernos concentrados en carreras y haciendo cosas que nos gustan desde casa.

“Es de destacar el ambiente que se sintió entre todos los pilotos, la pasamos muy bien carrera tras carrera. Ahora, esto se acaba y esperamos que el regreso a pistas se lo más pronto posible”, añadió Vecchi.

En el lugar 14 de la tabla finalizó Santiago Tovar, quien calificó a esta competencia como algo muy divertido a pesar de la novedad que implicaba para muchos de sus colegas el mundo virtual.

“Fue una emoción increíble poder correr y competir con los mismos con los que lo hago en la vida real, pero en especial ha sido la mejor forma de mantenernos ocupados mientras llega ese momento tan esperado que es que regresemos a la normalidad para el disfrute del deporte motor”.

En la posición 17 cerró su participación Pablo Pérez de Lara, quien estuvo a punto de subir al pódium en Monza.

“Desafortunadamente en la última vuelta me quedé sin gasolina. Aun así, estoy muy contento con mi participación ya que tuvimos unas muy buenas carreras. Seguimos aprendiendo en este nuevo mundo de las carreras virtuales, pero estoy muy feliz con la organización del campeonato y con los resultados, así que no me resta más que agradecer a Quaker State por brindarme la oportunidad de correr en este mundo virtual”, añadió Pablo.