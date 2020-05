Paola Longoria y su perseverancia hacía el éxito

Luego de sumar su onceavo título como número uno de la LPRT, diez consecutivos, la raquetbolista potosina Paola Longoria mencionó que ella es un claro ejemplo de que las metas se logran cuando uno se entrega diariamente.

En charla vía redes sociales con nuestro periódico hermano ESTO, comentó "disciplina, dedicación, perseverancia y esfuerzo son claves para alcanzar el éxito. Si sueña uno algo, hay que entregarse a tope y tener siempre muy presente esos aspectos. Eso a mi me ha servido siempre. Creo que soy el vivo ejemplo de que si se puede, porque me he disciplinado y sacrificado durante muchos años y siempre con el objetivo bien claro de ser la mejor, con apoyo de mi familia, de mis amistades, novio, de mi equipo multidisciplinario y patrocinadores, todo se ha conjuntado para llegar a donde estoy. Muchas veces he aplicado la frase de el que no arriesga no gana".

De lo que se siente estar en la cima por tantos años, Longoria López afirmó "para mi es un orgullo que una mexicana este al frente del tour profesional de raquetbol, y que haya algunas mexicanas más que vengan atrás de mi, porque antes este deporte lo dominaban las estadounidenses y canadienses, ahora no, es una mexicana y detrás muchas más que me exigen ser cada día mejor, esforzarme y dar todo de mi día con día, torneo tras torneo".

En cuanto a la cuarentena por la que pasa el país a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, Paola comentó que la está pasando en su nueva casa, junto a su familia en San Luis Potosí.

"Apenas regresé a tiempo a SLP porque jugué el Open de Boston a principios de marzo y una semana después decretaron la suspensión de todo en México, entonces viajé de inmediato y pude regesar antes de que iniciará todo y cuando apenas en Estados Unidos comenzaba el brote del virus.

Estos dos meses me la he pasado junto a mi familia, nos cambiamos a una nueva casa y pues la estoy disfrutando. Tengo un gimnasio especial que me construyeron mis papás y estoy feliz porque entreno en un lugar cerrado y lo puedo hacer a mis horas. Tengo mis terapias con mi psicóloga deportiva, meditación, entrevistas, vía redes, etc", explicó.

Ahondó que ha tenido tiempo de explorar nuevos proyectos, como estar en un taller online de lectura, el seguir planeando el lanzamiento de su línea de lentes para sol junto con su novio, y el simple hecho de convivir con su mamá, papá y hermanos, después de tantos años de viajar cada fin de semana.

"He tenido tiempo de revisar mis redes y la verdad que agradezco a toda esa gente que está al pendiente de mi y les digo que hay que seguirse cuidando, no podemos bajar la guardia en estos días porque el virus no perdona. A quedarse en casa para salir pronto de esto", mencionó al despedirse, luego de platicar sobre muchos otros temas.