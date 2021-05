Pesistas potosinos participan en el Regional para Juegos Conade 2021

Con la participación de halteristas de 16 estados de la República Mexicana y en busca de las marcas mínimas para acceder a los Juegos Nacionales CONADE 2021, arrancó este lunes de manera virtual el Campeonato Macro Regional de Levantamiento de Pesas 2021 que otorga boletos directos para los Juegos Nacionales CONADE 2021.

Las entidades que toman parte son: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Colima.

En el caso de San Luis Potosí, la actividad, se inició desde este lunes 10 de mayo y se alargará hasta el sábado 15. Tendrá como escenario la sala de combates de la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos”.

El primer competidor fue Francisco Xavier Reséndiz Portugal en la categoría Sub 15 en la división de 55 kilos; la marca mínima exigida es de 135 kilos.

Francisco elevó en su primer intento en arranque 50 kilos, sin lograr concretar las dos siguientes oportunidades; en la modalidad de envión hizo buenos dos intentos levantando 65 en su primero y 70 en el segundo, pero sin sostener la barra en alto en el tercero con 75 kilos; su promedio fue de 120 kilogramos, por lo que no logra el pase al Nacional.

Los otros seleccionados que entrarán en actividad son: Ana Isabel Andrade Ramírez en la categoría Sub 15. María Fernanda Covarrubias García, Emanuel Blanco Rivera y Sofís Andrade Ramírez en Sub 17; Iñaki González Morales y Andrea Sandoval González en Sub 17.

Además, Fernando Martínez Silva, Ángel Gael Gómez Vega, Sergio Iván Oviedo Gloria, Sofía, Aramburu Rocha, Jorge Luis Martínez Fuentes, Daniel Beltrán Mendoza, Sofía Soler Torres, Héctor Uriel Milán Osornio y Arturo Adrián Solís Salas en la clasificación Sub 20.

A la justa se añaden los halteristas de la categoría Sub 23 que son, Valeria Lizbeth Reyes Rodríguez, Adriana Tovar Salazar, Vicente Uriel Montoya Alvarado, Pamela Lizbeth Carranco Orta, Daniela Itzel Ávila Tristán, Francisco Javier Martínez Prieto y José Luis Castillo Jiménez.

