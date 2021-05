Con semáforo verde nuevas disposiciones para deportistas

Del lunes 10 al 23 de mayo el estado de San Luis Potosí estará en semáforo epidemiológico verde, por lo que el Comité Estatal de Seguridad en Salud dio a conocer las nuevas disposiciones para quienes gusten practican deporte o se activen físicamente, bajo protocolo de seguridad sanitaria.

En cuanto a los deportes profesionales estos podrán realizarse con aforo limitado, pero de un 25% aumenta la asistencia a un 30%, por lo que el próximo viernes 14 que haya corrida de toros y del 14 al 16 béisbol de Liga Mexicana, podrán realizarse con esta nueva medida.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Para quienes acuden a ejercitarse o practicar algún deporte en los parques de la ciudad, estos tendrán un aforo del 70%, horario de 6:00 a 18:00 horas y los lunes permanecerán cerrados.

En el caso del Tangamanga Uno y Dos, los lunes no abre, pero de martes a domingo el horario es de 5:00 a 18:00 horas, uso de palapas al 50%, solo las habilitadas (no todas) y está prohibido reuniones sociales de cualquier tipo y uso de asadores. Utilización obligatoria de cubrebocas al llegar e irse, opcional cuando se ejerciten.

Local Prudencia ante semáforo verde en SLP: Coparmex

Por lo que se refiere a los Clubes Deportivos, podrán abrir sus instalaciones, incluidos gimnasios y albercas con aforo del 70% de lunes a domingo de 5:00 a 22:00 horas, con protección a población vulnerable.

De las canchas deportivas para todos los deportes en las unidades y centros municipales o estatales, no está permitido público, solo jugadores, no utilizar las gradas y no venta de alimentos.

Los gimnasios de la ciudad podrán seguir dando sus servicios, aplicando protocolo de seguridad sanitaria, con aforo del 70% y protección a población vulnerable, en horario de 5:00 a 22:00 horas de lunes a domingo.

Finalmente en cuanto a eventos deportivos de concentración masiva, el aforo permitido es de 30% para participantes y con protección a población vulnerable y aplicación de protocolo de seguridad sanitaria.

Te puede interesar esta nota: A partir del 11 de mayo, 2da aplicación de vacuna vs Covid-19 a personas de 60 y más en SLP