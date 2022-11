Oscar Gallegos campeón de TKD en Open ITF en Escocia

Dos primeros lugares y un tercero fue lo que conquistó Oscar Gallegos, alumno de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su participación en el 2022 Open ITF Taekwondo World Championship que se realizó en Glasgow, Escocia.

El estudiante universitario quien cursa la carrera de ingeniería en bioprocesos, obtuvo primer lugar en combate, modalidad ITF, primer lugar por equipos y tercer lugar individual en formas, por lo que su participación fue notable en suelo europeo.

Al regresar a la capital potosina, detalló que en cuartos de final se enfrentó contra el representante de Malasia, “en semifinales contra Irlanda del Norte y la final la pelee contra Escocia”.

Se adjudicó dos primeros y un tercero el estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas. / Cortesía UASLP

Dijo también que en la Universidad aún se está trabajando en poder implementar esta modalidad ITF, que a diferencia del Tae Kwon Do olímpico, que es más conocido, se pelea sin careta y sin peto, “existe más contacto directo, incluso se permite el contacto con puño a la cara; es un poco más agresivo, más expuesto y es conocido como el Tae Kwon Do original, cuya esencia no es tanto deportiva, sino como defensa personal”, apuntó.

Hizo hincapié que el tae kwon do olímpico es el más conocido y que abarca más la atención de todos, pero hay muchas escuelas a lo largo del país que imparten la modalidad IFT, por lo que buscan una mayor difusión, apoyo y ponerlo en el mapa tanto en Federación como en diversas organizaciones.

Por último al referiste de los apoyos que recibió para poder acudir al evento en el continente europeo, “como no es un deporte con mucho auge, fue un poco más complicado. Sin embargo tuvimos apoyos, aunque a veces sí es muy complicado compaginar el deporte, el estudio y el trabajo; en la personal es una experiencia muy grata y estoy muy agradecido con mis profesores, así como con el maestro Jerónimo López Chiw, que por parte de la Universidad ha estado presente”.

EL DATO Oscar Armando Gallegos Cabrera pudo conseguir apoyos de particulares, no de las autoridades, para poder viajar a Escocia

