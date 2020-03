Ofrecen el Estadio Alfonso Lastras al Atlético de Madrid

La venta del estadio Alfonso Lastras Ramírez sigue vigente, afirmó Jacobo Payán Latuff, quien confirma que le ofreció el inmueble directamente a Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, club español propietario de la franquicia del Atlético de San Luis.

En entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, el dueño del coloso de Valle Dorado comentó que cuando construyó el estadio nadie le aportó nada al proyecto.

“No recibí ni un saco de cemento de las autoridades, ni de nadie, pero logré construirlo con mis recursos porque siempre he apoyado el futbol en la ciudad, y para que los potosinos pudiera disfrutar los partidos. Por eso quiero en fecha próxima ampliar las gradas de sol, para que haya una tribuna donde el boleto sea más económico y todos puedan asistir”.

Del ofrecimiento que le hizo a Miguel Ángel Gil, explicó que fue a través de una carta que le envió y que ya se enteró que leyó, “por lo que espero y me resuelva algo. Me dirigí a él porque es un hombre bueno, que se ha portado muy bien conmigo y que le encanta el futbol. Hubiera querido hablar con él ahora que vino a México y a San Luis Potosí, pero no coincidimos en nuestras agendas”.

El empresario explicó que al ser Miguel Ángel una persona respetable, no le ofreció el estadio al costo de que vale en la actualidad, pero si le solicitó una cantidad mensual porque no recibe nada por parte de la actual directiva del ADSL a pesar de ser el dueño del inmueble.

“Con la actual directiva del Atlético de San Luis no tengo problema alguno, pero a pesar de ser socio y dueño del estadio no se me toma en cuenta para nada, ellos toman sus propias decisiones, algunas han estado correctas y en otras se han equivocado; a mí me gustaría dar mi opinión en torno al equipo, que ahora va bien, caminando, un tropezón el sábado pasado, pero tengo confianza que se calificará a liguilla y ahí aspirar al campeonato”.

Ahondó que los potosinos están metidos con su equipo, felices con el regreso de la primera división, ahora se tiene un proyecto sólido a largo plazo con los españoles, y solo pide que lo tomen en cuenta para que le informen en que se gasta el dinero, “porque no dicen nada y según lo externado por Miguel Ángel Gil, ha habido más perdidas que ganancias y eso no está bien”, acotó.

El estadio Alfonso Lastras Ramírez comenzó a construirse en 1998 y fue el 25 de mayo de 1999 que oficialmente se inauguró