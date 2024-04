Muy especial ganar mi primer Challenger en SLP: Nico Mejía

San Luis Potosí representa mucho para mí, acá me han tratado muy bien y han confiado en mi desde que era un chaval, por eso el coronarme acá y ganar mi primer título Challenger, representa algo muy especial. Palabras de Nicolás Mejía, flamante campeón del ATP San Luis Open Challenger Tour 2024, en su edición 70.

El nacido hace 24 años en Bogotá, Colombia, por fin pudo saborear las mieles de una corona, luego de que había disputado dos finales, una en su país y la otra en Orlando en el 2021 y, ambas las había perdido.

“Estoy muy contento de ganar mi primer Challenger, al comenzar la semana le dije a mi entrenador Juan Acuña que si ganaba en San Luis Potosí iba a ser muy especial porque me tratan muy bien y el torneo es espectacular, la organización es de primer mundo y el ambiente que hay es muy familiar y cálido, se está muy a gusto acá en tierras potosinas”.

Nahúm Delgado / El Sol de San Luis

Y no olvidó a quienes confiaron en él desde un inicio. “Espero volver al próximo año, si es que no estoy jugando ya Grand Slam o Master 1000 que es mi objetivo (sonrisas), para defender mi título. Está es mi cuarta participación acá en San Luis, vine en 2019, 2022 y 2023 todas con un wild card (invitaciones) y ahora 2024 que tuve que jugar calificación (Qualy), por lo que no olvido ese apoyo del director del torneo, Carlos Sainz, él confió en mí y siempre me apoyó a pesar de que mí ranking no era de los mejores, de ahí que hoy que pude obtener el título representa mucho para mí al ser en la ciudad donde, sin conocerme mucho, recibí un total apoyo”.

Del partido final comentó, “durante la final me sentí desde arranque muy seguro, muy sólido, estaba sacando muy bien y mis tiros de derecha y revés los estaba ejecutando como quería, sin embargo, el partido se dividió en dos, gané el primer set y en el segundo estaba 5-4 arriba con mi saque para definirlo, pero me puse nervioso, me llegaron las ansías y permití que se recuperará Matías, aunque no tuve match points a favor se me fue de pronto el set cuando dominaba y ahí cambió todo.

Entonces cuando fui al baño me dije, Nico calma, esta es una final y no la puedes dejar ir, no será fácil, pero debes concentrarse y aguantar lo que venga. Al final regresé a ese buen tenis de arranque y en el tercer set recuperé la confianza y logré sacar el partido para alcanzar mi primer título de mi carrera, un Challenger y en México”.

A pesar de que hoy goza del éxito, el actual 453 del ranking ATP, reconoce que no la pasó bien los últimos meses. “La verdad que estoy muy agradecido con mi equipo, porque hemos trabajado mucho, el final del año pasado fue duro con muchas derrotas, algunas lesiones y sobre todo mentalmente no andaba bien, sin embargo, el trabajo diario y el tener una mentalidad positiva es lo que te saca a flote, y hoy al contrario de ese mal momento, estamos contentos con este primer título Challenger obtenido, no solo yo sino también ellos porque este es éxito de todos”.

Por último, dijo que al coronarse en SLP, ya no jugará la Qualy para el siguiente Challenger de esta semana en la CDMX, para luego competir en Morelos y cerrar su gira por México jugando en Acapulco.

“Estaré en los cuatro Challenger, quiero sumar la mayor cantidad de puntos para recuperar mi mejor jugar en ATP que fue arribita de los 200 del mundo y de ahí en adelante, acercarme al 150 a fines de año”, apuntó.